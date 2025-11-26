Giriş Tarihi: 26.11.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 11:22
Venezuela’dan gövde gösterisi: Maduro kılıcıyla sokaklara indi! Askeri üniformasıyla ABD’ye meydan okudu
Karayipler'de tansiyon yükselirken Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Caracas'da düzenlenen törende dikkat çekici bir güç gösterisine imza attı. Askeri üniformasıyla sahneye çıkan Maduro, Simon Bolivar'ın tarihi kılıcını kalabalığa kaldırarak ülkesinin "emperyalist saldırılara" karşı her karışını savunacaklarını belirtti. Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump ise, Maduro ile görüşmeye kapıyı açık bıraktı.