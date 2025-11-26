Venezuela’dan gövde gösterisi: Maduro kılıcıyla sokaklara indi! Askeri üniformasıyla ABD’ye meydan okudu

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 26.11.2025 10:55 Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 11:22

Karayipler'de tansiyon yükselirken Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Caracas'da düzenlenen törende dikkat çekici bir güç gösterisine imza attı. Askeri üniformasıyla sahneye çıkan Maduro, Simon Bolivar'ın tarihi kılıcını kalabalığa kaldırarak ülkesinin "emperyalist saldırılara" karşı her karışını savunacaklarını belirtti. Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump ise, Maduro ile görüşmeye kapıyı açık bıraktı.

Venezuela'nın başkenti Caracas'taki Fuerte Tiuna Askeri Akademisi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin artan tehditlerine dikkati çekerek ulusal savunmada hataya yer olmadığını dile getirdi.

"ÜLKE OLARAK VAROLUŞSAL BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ"

Maduro, "Cumhuriyet olarak varoluş açısından belirleyici bir dönemeçten geçiyoruz. Sivil, siyasi, asker ya da polis fark etmeksizin kimse için mazeret yok. Vatan en büyük çabayı ve fedakarlığı talep ediyor. Eğer vatan çağırıyorsa, gerekirse hayatımızı feda edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ülke topraklarının her karışını emperyalist tehditlere karşı koruyacaklarını belirten Maduro, "Bu gökyüzünün altında, yüce İsa Mesih'in huzurunda yemin ediyorum ki Venezuela'nın zaferi için, emperyalizmin tehdit ve saldırılarına karşı tüm gücümle mücadele edeceğim." diye konuştu.

BOLİVAR'IN KILICINI KALDIRDI

Özgürlük kahramanı Simon Bolivar'ın kılıcını kalabalığa gösteren Maduro, "Onu 200 yıl sonra, halkları özgürleştiren, bağımsızlaştıran enerjisi ve gücüyle teslim alıyorum. Bu, tüm Güney Amerika'nın zaferinin kılıcıdır." dedi.

ASKERİ ÜNİFORMASIYLA ABD'YE MEYDAN OKUDU

Konuşmasının ardından Maduro, askeri üniformasıyla bir süre destekçileriyle Caracas sokaklarında yürüdü.

Kendisine İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez ve Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez de eşlik etti.

Kalabalık, yürüyüş boyunca Maduro'ya yoğun sevgi gösterisinde bulundu.

TRUMP MADURO İLE GÖRÜŞMEYE KAPIYI AÇIK BIRAKTI

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Şükran Günü tatilini geçirmek üzere başkent Washington'dan Florida'ya giderken uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, ABD ile Venezuela arasındaki gerginliğe ilişkin bir kez daha Maduro yönetimini suçlarken, aynı zamanda Maduro ile görüşmeye halen açık olduğunu belirtti.

Trump, ABD'nin Venezuela'daki bir örgütü "yabancı terör örgütleri" listesine eklediğini ve bu örgütün başında da Maduro'nun olduğunu ileri sürdüğünü hatırlatan bir gazetecinin, "Neden hala onunla görüşmek istiyorsunuz?" şeklindeki sorusuna cevap verdi.

ABD Başkanı, "Eğer bazı hayatları kurtarabilirsek; işleri kolay yoldan halledebilirsek bu harika olur. Eğer zor yoldan halletmemiz gerekiyorsa o da sorun değil." diye konuştu.

Trump, bu görüşmede amacının ne olduğu şeklindeki bir diğer soruya ise, "Bu amacın ne olduğunu muhtemelen biliyorsunuzdur." diye yanıt verdi ve Venezuela'dan kaynaklı sorunları çözmek istediklerini söyledi.

ABD MADURO'YU "TERÖRİST" İLAN ETMİŞTİ

ABD, Maduro ve üst düzey Venezuelalı yetkililerin yönettiğini iddia ettiği Cartel de los Soles suç örgütünü Yabancı Terörist Örgütler (FTÖ) listesine almıştı.

Venezuela, ABD'nin bu adımını, ülkeye müdahale etmek için bahane oluşturma girişimi olarak nitelendirmişti.

KARAYİPLER'DE ASKERİ HAREKETLİLİK ARTIYOR

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.