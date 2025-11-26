Venezuela lideri Maduro, kılıç çekti! "Bizi asla yenemezler" | Video
26.11.2025 | 10:54
Venezuela lideri Maduro, katıldığı askeri törende ülkesinin sembolü Bolivar kılıcı ile ABD'ye çarpıcı mesajlar verdi.
Venezuela lideri Maduro, kılıç çekti! "Bizi asla yenemezler" | Video 26.11.2025 | 10:54
