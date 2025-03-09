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Haberler Galeri Vizesiz seyahat edebileceğiniz ülkeler güncellendi! 2025’te kapılarını açan bu ülkelere sadece kimliğinizle girebilirsiniz...
Giriş Tarihi: 09.03.2025 10:06 Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 10:06

Vizesiz seyahat edebileceğiniz ülkeler güncellendi! 2025’te kapılarını açan bu ülkelere sadece kimliğinizle girebilirsiniz...

Türk vatandaşları için pasaport veya kimlikle giriş yapılabilen vizesiz ülkeler listesi güncellendi! Tatil planlayanlar, vizesiz seyahat edebilecekleri ülkeleri merak ediyor. Üstelik pasaport olmadan, yalnızca kimlik kartıyla gidilebilecek destinasyonlar da listede yer alıyor. İşte 2025 yılında vizesiz ziyaret edebileceğiniz ülkeler…

Vizesiz seyahat edebileceğiniz ülkeler güncellendi! 2025’te kapılarını açan bu ülkelere sadece kimliğinizle girebilirsiniz...

Türk vatandaşları için vizesiz seyahat edilebilecek ülkeler listesi güncellendi! Kısa bir tatil planlayan ve vize işlemleriyle uğraşmak istemeyenler, pasaport veya sadece kimlikle giriş yapılabilen destinasyonları merak ediyor. Peki, Türkiye'den vizesiz gidilebilecek ülkeler hangileri? İşte keşfetmeye değer yeni rotalar…

Vizesiz seyahat edebileceğiniz ülkeler güncellendi! 2025’te kapılarını açan bu ülkelere sadece kimliğinizle girebilirsiniz...

LİSTE GÜNCELLENDİ!

2025 yılında vizesiz seyahat edilebilecek ülkeler tatilciler için birbirinden güzel alternatifler seçenekleriyle açıklandı. Pasaportunuzla kolayca keşfe çıkabileceğiniz bu rotalar, tatilinizi unutulmaz bir deneyime dönüştürecek.

İşte, 2025 yılında vizesiz gidebileceğiniz ülkeler listesi;

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Vizesiz seyahat edebileceğiniz ülkeler güncellendi! 2025’te kapılarını açan bu ülkelere sadece kimliğinizle girebilirsiniz...

KİMLİKLE SEYAHAT EDİLEBİLEN ÜLKELER

AZERBAYCAN

Umuma mahsus, hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır. Vatandaşlarımız turistik amaçlı seyahatlerinde, doğrudan ülkemizden Azerbaycan'a seyahat etmek koşuluyla, kimlik kartlarıyla da giriş yapabilmektedirler.

Vizesiz seyahat edebileceğiniz ülkeler güncellendi! 2025’te kapılarını açan bu ülkelere sadece kimliğinizle girebilirsiniz...

GÜRCİSTAN

Umuma Mahsus Pasaport hamilleri bir yıla kadar seyahatlerinde vizeden muaftır. Vatandaşlarımızın Gürcistan'a geçerli yeni tip kimlik kartları ile vizesiz olarak seyahat edebilmeleri mümkündür. Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri bir yıla kadar seyahatlerinde vizeden muaftır.

Vizesiz seyahat edebileceğiniz ülkeler güncellendi! 2025’te kapılarını açan bu ülkelere sadece kimliğinizle girebilirsiniz...

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

KKTC'ye kimlikle seyahat yapılabiliyor.