Giriş Tarihi: 09.03.2025 10:06
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025
10:06
Vizesiz seyahat edebileceğiniz ülkeler güncellendi! 2025’te kapılarını açan bu ülkelere sadece kimliğinizle girebilirsiniz...
Türk vatandaşları için pasaport veya kimlikle giriş yapılabilen vizesiz ülkeler listesi güncellendi! Tatil planlayanlar, vizesiz seyahat edebilecekleri ülkeleri merak ediyor. Üstelik pasaport olmadan, yalnızca kimlik kartıyla gidilebilecek destinasyonlar da listede yer alıyor. İşte 2025 yılında vizesiz ziyaret edebileceğiniz ülkeler…