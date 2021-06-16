Giriş Tarihi: 16.06.2021 17:34Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 17:36
Volkswagen Passat tarihin tozlu raflarındaki yerini alacak! 50 yıllık serüven sona eriyor!
Volkswagen Passat, 1973'ten beridir üretiliyor. Otomotiv devinin en sevilen ve bilinen modellerinden biri. Volkswagen neredeyse 50 yıldan beridir yollarda olan Passat'ın fişi çekmeye hazırlanıyor. Alman üreticinin gelecek planlarında Passat yok. Ünlü marka Passat'ın üretimini sonlandırıp, yoluna yeni bir araçla devam etmek istiyor. Passat'ın yerine geçecek otomobil de belli oldu. İşte detaylar...