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Haberler Galeri Volkswagen Passat tarihin tozlu raflarındaki yerini alacak! 50 yıllık serüven sona eriyor!
Giriş Tarihi: 16.06.2021 17:34 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 17:36

tarihin tozlu raflarındaki yerini alacak! 50 yıllık serüven sona eriyor!

, 1973'ten beridir üretiliyor. Otomotiv devinin en sevilen ve bilinen modellerinden biri. neredeyse 50 yıldan beridir yollarda olan 'ın fişi çekmeye hazırlanıyor. üreticinin gelecek planlarında Passat yok. Ünlü marka Passat'ın üretimini sonlandırıp, yoluna yeni bir araçla devam etmek istiyor. Passat'ın yerine geçecek otomobil de belli oldu. İşte detaylar...

Volkswagen Passat tarihin tozlu raflarındaki yerini alacak! 50 yıllık serüven sona eriyor!

Elektrikli araçlar son yıllarda büyük yükselişte. Tanıtımlarda elektrikli modelleri eskisine göre daha sıklıkla görüyoruz. Bazı ülkeler ise belirli bir tarihe kadar benzinli ve dizel araçları kademeli olarak kaldırıp, tamamen elektrikli araçlara geçmek için planlar açıkladı. Otomobil devleri de elektrikli araçlara yatırım yapıyor. de bu isimlerden biri. Geçtiğimiz günlerde 'ın üretiminin duracağına yönelik bazı haberler çıkmıştı. Şimdi ise 'ın yerini alacağı düşünülen yeni araçtan yeni detaylar geldi.

Volkswagen Passat tarihin tozlu raflarındaki yerini alacak! 50 yıllık serüven sona eriyor!

Otomotiv devleri elektrikli otomobillerle ilgili büyük bir dönüşüm içine girdi. Birçok marka elektrikli modellerini tanıttı. Önümüzdeki aylar içinde daha fazla elektrikli araç duyurusu da olacak. de bu noktada ipin ucuna sıkı sıkıya sarılan otomobil üreticilerinden biri.

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Volkswagen Passat tarihin tozlu raflarındaki yerini alacak! 50 yıllık serüven sona eriyor!

2023'e kadar elektrikli otomobil satışında rekor seviyelere ulaşmak istediklerini belirten şirket, ID.3, ID.4 ve ID.5 Coupe SUV'nin ardından son olarak ID.Vizzion konseptiyle karşımıza çıkmıştı.

Volkswagen Passat tarihin tozlu raflarındaki yerini alacak! 50 yıllık serüven sona eriyor!

ID.Vizzion konseptinin üretim versiyonunu, Automotive News Europe'da yer alan bir habere göre Aero-B adı altında geliştiriliyor. , bu yeni elektrikli aracını 2023'te yollara çıkarmaya hazırlanıyor.

Volkswagen Passat tarihin tozlu raflarındaki yerini alacak! 50 yıllık serüven sona eriyor!

ID.Vizzion, gelen ilk bilgilere göre 700 km menzille gelecek ve hızlı şarj istasyonlarında 10 dakikalık kısa bir şarjın ardından 230 km boyunca yol alabilecek. , aracın bu etkileyici menzile ulaşmasını sağlamak için ise 84 kWh'lik bir pil kullanmayı hedefliyor.

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