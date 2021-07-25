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Giriş Tarihi: 25.07.2021 11:55 Güncelleme Tarihi: 25.07.2021 12:01

Yabani papağanların yaptıkları şaşkına çevirdi! Birbirlerinden görüp öğreniyorlar!

Bilim insanları, Avustralya'nın Sidney kentindeki kükürt taçlı kakadu papağanlarının arasındaki yeni bir davranışı ortaya çıkardı. Uzmanlar papağanların çöp kutularının kapaklarını açıp, kutuların içlerine girdiklerini keşfetti. Araştırmacılar hayvanlar arasındaki kültürel değişimin yaygın olduğunu, bunun kolay bir şekilde gözlemlenmediğini belirtti. İşte araştırmayla ilgili tüm detaylar...

Yabani papağanların yaptıkları şaşkına çevirdi! Birbirlerinden görüp öğreniyorlar!

Araştırmayı yapan Lucy Aplin ve ekibi, uzun zamandır özellikle kuşlara odaklanarak hayvanların sosyal yaşamlarını çözmekle ilgileniyor. Ekip, ilk olarak 2018 ve 2019 yıllarında çeşitli mahallelerde kuşların çöp kutularının içlerine girip girmediklerini kontrol ettiler. Papağanların, 44 mahallede, 300'den fazla çöp kutusunun kapağını kaldırdıklarını ortaya çıkardılar. Kuşlar kapakları kaldırıp, çöp kutularının içerine giriyordu ve dışarı çıkıyordu. Araştırmacılar üç farklı yerde, 400'den fazla kakadu papağanını geçici bir renkle işaretli. Böylece davranışlarını daha kolay gözlemleme fırsatı yakaladılar.

Yabani papağanların yaptıkları şaşkına çevirdi! Birbirlerinden görüp öğreniyorlar!

Araştımacılar, 2018'den önce çöp kutusu kapağının kaldırılmasının üç mahallede gerçekleştiğini belirledi. Ancak papağanların bu davraşını zaman içinde yayıldı ve belirli değişimler olduğunu buldular. Örneğin bir mahalledeki papağanlar çöp kutularının kapaklarını tamamen açabiliyordu. Çalışmaya göre kapakları açma girişimlerinin %84'ünü erkek kuşlar yapıyor. Her yaştan kuşlar bu davranışı sergiliyor. Uzmanlar, erkeklerin çöpten yiyecek toplama konusunda daha başarılı olduğunu söylüyor. Görünüşe göre papağanlar birbirlerinden görerek, çöp kutularının kapaklarını açmayı öğreniyor.

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Yabani papağanların yaptıkları şaşkına çevirdi! Birbirlerinden görüp öğreniyorlar!

Lucy Aplin yaptığı açıklamada, bu bulguların insanlar tarafından sağlanan şartlar karşısında hayvanlar arasında yeni kültürlerin geliştiğini ortaya koyduğunu belirtti. Çöp kutularının kapaklarını açmak ve içlerine girmek papağanlar arasındaki yeni bir davranış olsa da, Aplin ve ekibi bu davranışın düşünülenden daha yavaş yayıldığını belirtiyor. Bu yavaş yayılımın nedenlerinden biri kuşların buna alışmasının aylar alabilmesi ve öğrenmesi kolay bir numara olmamasından kaynaklanabilir. Şehirde yaşayan papağanların daha az göç etme eğilimi var, bu da çöp kutusu kapağı açma davranışının yavaş yayılmasının diğer nedenleri arasında gösteriliyor. Tabii ki insan faktörü de var.

Yabani papağanların yaptıkları şaşkına çevirdi! Birbirlerinden görüp öğreniyorlar!

Lucy Aplin, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"İnsanlar, papağanların neden olduğu karmaşayı azaltmak, çöplerin dağılmasını engellemek için çöp kutularını korumaya başladı. Bu durumun da kakadu papağanlarının üzerinde ne gibi bir etkisi olduğunu takip ediyoruz.

Yabani papağanların yaptıkları şaşkına çevirdi! Birbirlerinden görüp öğreniyorlar!

Yaptığımız bu çalışma, farklı ortamlarda yaşamak ve birçok yeni duruma uyum sağlama yeteneğinin sadece insanlarla sınırlı olmadığını gösteriyor. Bazı hayvanlar da hızlı davranışsal adaptasyon kapasitesine sahip. Bu adaptasyon ve değişim sürekli artıyor. Hayvanların değişikliklerle ne zaman ve nasıl başa çıkacaklarını anlamak istiyorsak, hayvanların yeni ortamlardaki tepkilerini anlamamız gerekiyor."

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