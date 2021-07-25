Yabani papağanların yaptıkları şaşkına çevirdi! Birbirlerinden görüp öğreniyorlar!

Araştırmayı yapan Lucy Aplin ve ekibi, uzun zamandır özellikle kuşlara odaklanarak hayvanların sosyal yaşamlarını çözmekle ilgileniyor. Ekip, ilk olarak 2018 ve 2019 yıllarında çeşitli mahallelerde kuşların çöp kutularının içlerine girip girmediklerini kontrol ettiler. Papağanların, 44 mahallede, 300'den fazla çöp kutusunun kapağını kaldırdıklarını ortaya çıkardılar. Kuşlar kapakları kaldırıp, çöp kutularının içerine giriyordu ve dışarı çıkıyordu. Araştırmacılar üç farklı yerde, 400'den fazla kakadu papağanını geçici bir renkle işaretli. Böylece davranışlarını daha kolay gözlemleme fırsatı yakaladılar.