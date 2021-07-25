Yabani papağanların yaptıkları şaşkına çevirdi! Birbirlerinden görüp öğreniyorlar!

Lucy Aplin yaptığı açıklamada, bu bulguların insanlar tarafından sağlanan şartlar karşısında hayvanlar arasında yeni kültürlerin geliştiğini ortaya koyduğunu belirtti. Çöp kutularının kapaklarını açmak ve içlerine girmek papağanlar arasındaki yeni bir davranış olsa da, Aplin ve ekibi bu davranışın düşünülenden daha yavaş yayıldığını belirtiyor. Bu yavaş yayılımın nedenlerinden biri kuşların buna alışmasının aylar alabilmesi ve öğrenmesi kolay bir numara olmamasından kaynaklanabilir. Şehirde yaşayan papağanların daha az göç etme eğilimi var, bu da çöp kutusu kapağı açma davranışının yavaş yayılmasının diğer nedenleri arasında gösteriliyor. Tabii ki insan faktörü de var.