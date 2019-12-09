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  • Yeni Zelanda'da Whakaari Yanardağı patladı: 20 yaralı

'da patladı: 20 yaralı

'da, Beyaz Ada'daki 'nın faaliyete geçmesi sonucunda ilk belirlemelere göre 20 kişinin yaralandığı açıklandı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 09.12.2019 07:32
Yeni Zelanda'da Whakaari Yanardağı patladı: 20 yaralı

Radyo Yeni Zelanda'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yerel saatle 14.30 (TSİ 04.30) sularında kül bulutu yükselmeye başlayan yanardağın çevresinde yaralananların, bölgeyi ziyaret eden turistlerden olabileceği belirtildi.

Yeni Zelanda'da Whakaari Yanardağı patladı: 20 yaralı

İlk belirlemelere göre 20 kişinin yaralandığı yanardağ patlaması sırasında adada 100 kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.

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Yeni Zelanda'da Whakaari Yanardağı patladı: 20 yaralı

Adaya kurtarma helikopterlerinin sevk edildiğini belirten yetkililer, bölgede yaşayanlara camlarını kapatarak evlerinden çıkmamaları yönünde uyarı yaptı.

Yeni Zelanda'da Whakaari Yanardağı patladı: 20 yaralı

, son olarak 2001'de aktif hale gelmişti.

Yeni Zelanda'da Whakaari Yanardağı patladı: 20 yaralı
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Yeni Zelanda'da Whakaari Yanardağı patladı: 20 yaralı
Yeni Zelanda'da Whakaari Yanardağı patladı: 20 yaralı
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