’Yenilmez Erdoğan’a karşı birleştiler’ Dünya 6’lı koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu’nu konuşuyor: Dikkat çeken HDP vurgusu..

Seçimlerde," yalnızca Türkiye'yi kimin yöneteceği değil, nasıl yöneteceği, ekonomisinin nereye gideceğini ve çatışmayı yatıştırmada nasıl rol oynayacağının belirlenecek" ifadeleri kullanıldı.

Muhalefetin, Erdoğan'ın birçok politikasını tersine çevirme sözü verdiği hatırlatılan haberde, Başkan Erdoğan ve AK Parti yönetimi ile ilgili skandal ifadeler kullanıldı.