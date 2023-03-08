Giriş Tarihi: 08.03.2023 11:15
Güncelleme Tarihi: 08.03.2023
11:56
'Yenilmez Erdoğan'a karşı birleştiler' Dünya 6'lı koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu'nu konuşuyor: Dikkat çeken HDP vurgusu..
Dünya 3 günlük kaosun ardından 'nihayet' Cumhurbaşkanı adayını belirleyen 6'lı koalisyonu konuşuyor. Daha önce Batı'nın istediği Türkiye planını açık açık yazan Reuters, "Türkiye'de yaklaşan seçimlerde tehlikede olan nedir?" diye sordu. Fransız Le Monde 'Yenilmez Erdoğan'a karşı' yarışan 6'lı masanın krizine dikkat çekti. 6'lı koalisyon için HDP'nin önemine dikkat çekilen haberlerde, Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'na tercih edildiği yazıldı.