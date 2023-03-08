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Giriş Tarihi: 08.03.2023 11:15 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 11:56

'Yenilmez Erdoğan'a karşı birleştiler' Dünya 6'lı koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu'nu konuşuyor: Dikkat çeken HDP vurgusu..

Dünya 3 günlük kaosun ardından 'nihayet' Cumhurbaşkanı adayını belirleyen 6'lı koalisyonu konuşuyor. Daha önce Batı'nın istediği Türkiye planını açık açık yazan Reuters, "Türkiye'de yaklaşan seçimlerde tehlikede olan nedir?" diye sordu. Fransız Le Monde 'Yenilmez Erdoğan'a karşı' yarışan 6'lı masanın krizine dikkat çekti. 6'lı koalisyon için HDP'nin önemine dikkat çekilen haberlerde, Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'na tercih edildiği yazıldı.

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’Yenilmez Erdoğan’a karşı birleştiler’ Dünya 6’lı koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu’nu konuşuyor: Dikkat çeken HDP vurgusu..

72 saat süren muhalefet krizinin ardından 6'lı koalsiyon adayını seçti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı dünya medyasında da gündem oldu. Fransız Le Monde 'Yenilmez Erdoğan'a karşı' yarışan 6'lı masanın krizine dikkat çekti. 6'lı koalisyon için HDP'nin önemine dikkat çekilen haberlerde, Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'na tercih edildiği yazıldı. İsrail basını ise muhalefetin anlaşmazlığının Başkan Erdoğan'a yardımcı olduğunu vurguladı.

’Yenilmez Erdoğan’a karşı birleştiler’ Dünya 6’lı koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu’nu konuşuyor: Dikkat çeken HDP vurgusu..

Yaklaşan seçimler için 2023'ün en önemli seçimleri olacağını öne süren dünya basını Türkiye'deki gelişmeleri dikkatle takip ediyor. Reuters, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri ile ilgili haberinde 'Türkiye'deki seçimlerde tehlikede olan nedir?' diye sordu.

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’Yenilmez Erdoğan’a karşı birleştiler’ Dünya 6’lı koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu’nu konuşuyor: Dikkat çeken HDP vurgusu..

Seçimlerde," yalnızca Türkiye'yi kimin yöneteceği değil, nasıl yöneteceği, ekonomisinin nereye gideceğini ve çatışmayı yatıştırmada nasıl rol oynayacağının belirlenecek" ifadeleri kullanıldı.

Muhalefetin, Erdoğan'ın birçok politikasını tersine çevirme sözü verdiği hatırlatılan haberde, Başkan Erdoğan ve AK Parti yönetimi ile ilgili skandal ifadeler kullanıldı.

’Yenilmez Erdoğan’a karşı birleştiler’ Dünya 6’lı koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu’nu konuşuyor: Dikkat çeken HDP vurgusu..

Mültecileri geri göndereceğini iddia eden muhalefetin ise, bunu nasıl güvenli halde yapılacağı konusunda ise bir açıklamada bulunmadığı yazıldı. Seçim kararı için 10 Mart'a dikkat çeken ajans, ilk anketlerde, Başkan Erdoğan'ın üstünlüğünü koruduğu vurgulandı.

’Yenilmez Erdoğan’a karşı birleştiler’ Dünya 6’lı koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu’nu konuşuyor: Dikkat çeken HDP vurgusu..

Muhalefetin ise HDP'nin oylarına ihtiyacı olduğu belirtildi.

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