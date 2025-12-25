Haberler
Tarihi uyarı ve ‘boş teneke tıngırtısı’ sözleri Yunan basınında yankılandı: Erdoğan karşı atağa geçti!
Giriş Tarihi: 25.12.2025 10:28
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 11:07
İsrail'de düzenlenen üçlü zirvenin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan gelen mesajlar, Yunan basınında büyük ses getirdi. Çeşitli haber kuruluşları, Erdoğan'ın açıklamalarını "karşı atak" manşetleriyle verirken, Netanyahu'nun sözlerinin "boş teneke tıngırtısına" benzetilmesi de geniş yankı uyandırdı.