Tarihi uyarı ve ‘boş teneke tıngırtısı’ sözleri Yunan basınında yankılandı: Erdoğan karşı atağa geçti!

NETANYAHU'NUN ANKARA'YA ÜSTÜ KAPALI MESAJLARI

Zirvenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Netanyahu, "Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail imparatorluk hakimiyeti altındaydı. Topraklarımız üzerinde yeniden imparatorluklar kurabileceklerini ve hakimiyet tesis edebileceklerini hayal edenlere şunu söylüyorum; unutun bunu. Bu olmayacak. Aklınızdan bile geçirmeyin. Kendimizi savunmaya kararlıyız ve bunu yapabilecek durumdayız." ifadelerini kullanmıştı.