Haberler Galeri Tarihi uyarı ve ‘boş teneke tıngırtısı’ sözleri Yunan basınında yankılandı: Erdoğan karşı atağa geçti!
Giriş Tarihi: 25.12.2025 10:28 Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 11:07

İsrail'de düzenlenen üçlü zirvenin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan gelen mesajlar, Yunan basınında büyük ses getirdi. Çeşitli haber kuruluşları, Erdoğan'ın açıklamalarını "karşı atak" manşetleriyle verirken, Netanyahu'nun sözlerinin "boş teneke tıngırtısına" benzetilmesi de geniş yankı uyandırdı.

İsrail'de geçtiğimiz günlerde siyonist lider Binyamin Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis üçlü bir zirve düzenlemişti.

NETANYAHU'NUN ANKARA'YA ÜSTÜ KAPALI MESAJLARI

Zirvenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Netanyahu, "Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail imparatorluk hakimiyeti altındaydı. Topraklarımız üzerinde yeniden imparatorluklar kurabileceklerini ve hakimiyet tesis edebileceklerini hayal edenlere şunu söylüyorum; unutun bunu. Bu olmayacak. Aklınızdan bile geçirmeyin. Kendimizi savunmaya kararlıyız ve bunu yapabilecek durumdayız." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail basınındaki çeşitli haber kuruluşları, Netanyahu'nun sözlerinin Ankara'ya bir mesaj niteliği taşıdığını belirtirken, üçlü zirvenin ana gündeminin de Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'daki artan etkisi olduğunu vurgulamıştı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN SÖZLERİ GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti'nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, "İster Doğu Akdeniz'de ister Ege'de, isterse başka bir yerde olsun; biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz." ifadelerini kullanmıştı.

Başkan Erdoğan'ın sözleri Yunan basınında geniş yankı uyandırdı.

"ERDOĞAN SERT BİR SALDIRI BAŞLATTI"

MEGA TV televizyon kanalı, "Tel Aviv'in Ankara'ya mesajının ardından Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert eleştirileri geldi" başlıklı haberinde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın üçlü zirve nedeniyle Netanyahu'ya sert bir saldırı başlattığını belirtti.

"NETANYAHU'NUN SÖZLERİ TENEKE KUTUNUN BOŞ SESİ KADAR DEĞERSİZ"

Haberde, "Erdoğan, sert bir üslupla Netanyahu'ya, kanla lekelenmiş sözlerinin teneke kutunun boş sesi kadar değersiz olduğunu söyleyerek, dolaylı olarak üç liderin görüşmesine gönderme yaptı." ifadeleri kullanıldı.

"ERDOĞAN KARŞI ATAĞA GEÇTİ"

Dnews haber sitesi, "Erdoğan karşı atağa geçti: Türkiye, Ege ve Akdeniz'deki haklarının ihlal edilmesine izin vermeyecektir" başlıklı haberini manşete taşıdı.

Haberde, "Yunanistan, İsrail ve GKRY arasındaki üçlü zirvenin ardından Erdoğan'dan sert eleştiriler geldi." ifadeleri kullanıldı.

"NETANYAHU'NUN YORUMLARI BOŞ"

Dnews, Başkan Erdoğan'ın Netanyahu'nun Türkiye hakkındaki yorumlarını boş sözler ve küstahlık olarak nitelendirdiğini belirtti.

Haberde ayrıca, Başkan Erdoğan'ın, "Netanyahu'nun ellerinde 70.000'den fazla Filistinlinin kanı var" ifadeleriyle bir kez daha İsrail Başbakanı'na sert bir saldırıda bulunduğu bildirildi.

"ERDOĞAN'DAN ÜÇLÜ ZİRVEYE MESAJ"

ERT News haber kuruluşu, Başkan Erdoğan'ın sözlerine geniş yer verdi. Haberde, Başkan Erdoğan'ın "İster Doğu Akdeniz ister Ege, isterse başka bir yer olsun, başkalarının haklarını ihlal etmiyoruz, kendi haklarımızın da ihlal edilmesine izin vermiyoruz" sözleriyle bölgedeki gelişmelere atıfta bulunduğu belirtildi.

ERT News, "Elleri 70.000 Filistinli kardeşimizin kanıyla lekelenmiş olanların sözlerinin bizim teneke kutunun boş sesi kadar değeri yoktur" sözlerinin ise üçlü zirveye bir mesaj olduğunu bildirdi.

"TÜRKİYE KARARLI DURUŞUNU YİNELEDİ"

Ta Nea haber kuruluşu, Başkan Erdoğan'ın Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'e ilişkin mesajlarına dikkat çekerek, "Üçüncü şahısların anlaşmaları veya açıklamalarının Türkiye'yi bağlamadığını ve politikasını değiştirmediğini" sözlerine yer verdi.

Haberde ayrıca, Erdoğan'ın "Tuzaklara düşmedik ve düşmeyeceğiz, provokasyonlara boyun eğmedik ve eğmeyeceğiz" ifadeleriyle Türkiye'nin uluslararası baskılar karşısında istikrarlı ve kararlı duruşunu yinelediği belirtildi.