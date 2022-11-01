Yunanistan karıştı: Çipras’tan Miçotakis’e sert çıkış! ’Ulusa karşı işlenen suç’

ULUSA KARŞI SUÇ

Eski Yunanistan Başbakanı ve ana muhalefet partisi Radikal Sok İttifak'ın (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras, Yunanistan'ın son iki yılda silahlanma programlarına ayırdığı 14 milyar avrodan Yunan silah sanayiinin hiçbir kazanım elde etmemiş olmasını "ulusa karşı işlenen bir suç" olarak nitelendirdi.