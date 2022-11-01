Giriş Tarihi: 01.11.2022 09:11
Güncelleme Tarihi: 01.11.2022
09:11
Yunanistan karıştı: Çipras'tan Miçotakis'e sert çıkış! 'Ulusa karşı işlenen suç'
Yunanistan'da sular durulmuyor. Yunanistan ana muhalefet partisi Lideri Aleksis Çipras, Kiryakos Miçotakis yönetimini sert sözlerle eleştirmeyi sürdürüyor. Miçotakis yönetimini "Sorumluluk almıyorlar." sözleri ile eleştiren Çipras, ateş püskürdü. Yunanistan'ı son dönemlerde artan silahlanma programını eleştiren Çipras, ulusa karşı suç işleniyor ifadelerini kullandı.