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Giriş Tarihi: 01.11.2022 09:11 Güncelleme Tarihi: 01.11.2022 09:11

Yunanistan karıştı: Çipras'tan Miçotakis'e sert çıkış! 'Ulusa karşı işlenen suç'

Yunanistan'da sular durulmuyor. Yunanistan ana muhalefet partisi Lideri Aleksis Çipras, Kiryakos Miçotakis yönetimini sert sözlerle eleştirmeyi sürdürüyor. Miçotakis yönetimini "Sorumluluk almıyorlar." sözleri ile eleştiren Çipras, ateş püskürdü. Yunanistan'ı son dönemlerde artan silahlanma programını eleştiren Çipras, ulusa karşı suç işleniyor ifadelerini kullandı.

AA
Yunanistan karıştı: Çipras’tan Miçotakis’e sert çıkış! ’Ulusa karşı işlenen suç’

Yunanistan'da Hükümet ve ana muhalefet arasında geirlim tırmanıyor. Gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırması ile Türkiye tarafından eleştirilen Yunanistan'a muhalefetten darbe...

Yunanistan karıştı: Çipras’tan Miçotakis’e sert çıkış! ’Ulusa karşı işlenen suç’

ULUSA KARŞI SUÇ

Eski Yunanistan Başbakanı ve ana muhalefet partisi Radikal Sok İttifak'ın (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras, Yunanistan'ın son iki yılda silahlanma programlarına ayırdığı 14 milyar avrodan Yunan silah sanayiinin hiçbir kazanım elde etmemiş olmasını "ulusa karşı işlenen bir suç" olarak nitelendirdi.

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Yunanistan karıştı: Çipras’tan Miçotakis’e sert çıkış! ’Ulusa karşı işlenen suç’

Ulusal basında yer alan haberlere göre Çipras, Yunanistan Havacılık Sanayii (EAB) yöneticileri ve çalışanları ile bir araya geldi.

Yunanistan karıştı: Çipras’tan Miçotakis’e sert çıkış! ’Ulusa karşı işlenen suç’

Çipras, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin her zaman caydırıcı güce sahip olması gerektiğini savundu.

Yunanistan karıştı: Çipras’tan Miçotakis’e sert çıkış! ’Ulusa karşı işlenen suç’

SYRIZA'nın iktidara gelmesi halinde mevcut silahlanma programlarına ilişkin anlaşmaların Yunan silah sanayiini de dahil edecek şekilde yeniden müzakere edileceğini aktaran Çipras, silahlandırma programlarında kaynakların boşa harcanmaması gerektiği görüşünü dile getirdi.

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