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Zaman yolcusunun kehanetleri kan dondurdu! "Oradaydım, kendi gözlerimle gördüm"

Zaman yolcusu olduğunu iddia eden fizikçi Franklin Gonzalez çarpıcı kehanetlerde bulundu. Çalıştığı laboratuvarda her gün rastgele yıllara 4 kişinin gönderildiğini belirtti ve bu kişilerin bilgi toplayıp veritabanı oluşturduğunu bildirdi.Laboratuvarda zaman yolcularının çektiğini iddia ettiği videoları göstererek yeryüzünün nasıl değiştiğiyle ilgili 3D modeller yaptıklarını açıkladı. Ayrıca 2035 yılında insanoğlunun Marsa gitmeye başlayacağını söyleyerek bunu başaran kişinin 'efsane' olacağını iddia etti.

Giriş Tarihi: 26.12.2019 11:32 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 11:57
Zaman yolcusunun kehanetleri kan dondurdu! Oradaydım, kendi gözlerimle gördüm

Zaman yolculuğu yaptığını iddia eden kişi birçok çarpıcı iddiada bulundu. çarpıcı iddialarda bulundu. Çalıştığı laboratuvarda her gün rastgele yıllara 4 kişinin gönderildiğini belirtti ve bu kişilerin bilgi toplayıp veritabanı oluşturduğunu bildirdi.

İşte zaman yolcusunun çarpıcı kehanetleri;

Zaman yolcusunun kehanetleri kan dondurdu! Oradaydım, kendi gözlerimle gördüm

Videoya "Benim adım Abraham, fizikçi olduğunu belirterek Merhaba" diye başlayan , seminer verirken bir adamın yanına geldiğini ve kendisine bir iş teklifi ettiğini söyledi.

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Zaman yolcusunun kehanetleri kan dondurdu! Oradaydım, kendi gözlerimle gördüm

isimli bu adamın Abraham'a ettiği iş teklifi ise Kanada'daki gizli laboratuvarlardan birinde çalışmakla ilgiliydi.

Zaman yolcusunun kehanetleri kan dondurdu! Oradaydım, kendi gözlerimle gördüm

Abraham ilginç gelen bu teklif karşısında heyecanlanıp hemen işi kabul etti ve Kanada'ya taşındı.

Zaman yolcusunun kehanetleri kan dondurdu! Oradaydım, kendi gözlerimle gördüm

Çalıştığı laboratuvarın sadece gizli olmadığını çok gizli bir federal laboratuvar olduğunu söyleyen Abraham, kendisine bir ev, araba ve şoför tahsis edildiğini söyledi.

Zaman yolcusunun kehanetleri kan dondurdu! Oradaydım, kendi gözlerimle gördüm

Her gün kendisini şoförün işe götürdüğünü ve arabanın camlarının siyah olduğunu söyleyen Abraham dışarıyı görmenin çok zor olduğunu o yüzden laboratuvar yolunu görmediğini belirtti.

Zaman yolcusunun kehanetleri kan dondurdu! Oradaydım, kendi gözlerimle gördüm

Abraham laboratuvarda zaman makinesi üzerine çalıştıklarını söyledi.

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