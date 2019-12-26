Zaman yolcusunun kehanetleri kan dondurdu! "Oradaydım, kendi gözlerimle gördüm"

Zaman yolcusu olduğunu iddia eden fizikçi Franklin Gonzalez çarpıcı kehanetlerde bulundu. Çalıştığı laboratuvarda her gün rastgele yıllara 4 kişinin gönderildiğini belirtti ve bu kişilerin bilgi toplayıp veritabanı oluşturduğunu bildirdi.Laboratuvarda zaman yolcularının çektiğini iddia ettiği videoları göstererek yeryüzünün nasıl değiştiğiyle ilgili 3D modeller yaptıklarını açıkladı. Ayrıca 2035 yılında insanoğlunun Marsa gitmeye başlayacağını söyleyerek bunu başaran kişinin 'efsane' olacağını iddia etti.