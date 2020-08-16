ALES soru yorumları: 2020 ALES soruları zor muydu kolay mıydı? İşte sayısal ve sözel soruları detayları

2020 ALES/1, tek oturum halinde bugün gerçekleşti. Akademik personel olma gayesi taşıyan binlerce aday, ÖSYM tarafından hazırlanan sorular karşısında ter döktü. Sayısal ve sözel alanında çeşitli sorular ile karşı karşıya gelirken, sınavın ardından sorular hakkında yorumlar araştırılmaya başlandı. "2020 ALES soruları zor muydu kolay mıydı?" şeklinde yapılan araştırmalar sınavın ardından hız kazandı. Adaylar, sınava katılım sağlayan kişilerin sorular ile ilgili yorumlarını merak ediyor. Peki, 2020 ALES/1 soruları kolay mıydı? İşte ALES soruları yorumları…