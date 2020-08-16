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ALES soru yorumları: 2020 ALES soruları zor muydu kolay mıydı? İşte sayısal ve sözel soruları detayları

2020 ALES/1, tek oturum halinde bugün gerçekleşti. Akademik personel olma gayesi taşıyan binlerce aday, ÖSYM tarafından hazırlanan sorular karşısında ter döktü. Sayısal ve sözel alanında çeşitli sorular ile karşı karşıya gelirken, sınavın ardından sorular hakkında yorumlar araştırılmaya başlandı. "2020 ALES soruları zor muydu kolay mıydı?" şeklinde yapılan araştırmalar sınavın ardından hız kazandı. Adaylar, sınava katılım sağlayan kişilerin sorular ile ilgili yorumlarını merak ediyor. Peki, 2020 ALES/1 soruları kolay mıydı? İşte ALES soruları yorumları…

Giriş Tarihi: 16.08.2020 15:09 Güncelleme Tarihi: 16.08.2020 15:09
ALES soru yorumları: 2020 ALES soruları zor muydu kolay mıydı? İşte sayısal ve sözel soruları detayları

ÖSYM tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı bugün tamamlandı. Tek oturum şeklinde gerçekleşen sınava katılım sağlayan adaylar, zorlu sorular önünde başarılı olabilmek için ter döktü. Sınavın ardından soruların zorluk derecesi ile ilgili özellikle sosyal medyada yapılan yorumlar araştırılmaya başlandı. Bu doğrultuda "ALES soruları zor muydu, kolay mıydı?" şeklindeki aramalar artış gösterdi. İşte 2020 ALES/1 soru yorumları..

2020 ALES/1 SÖZEL VE SAYISAL SORULARI KOLAY MIYDI, ZOR MUYDU?

Haberimizden 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na katılım sağlayan adayların yorumları ile ALES soruları hakkındaki detaylara yer verdik.

İşte yorumlar...

ALES soru yorumları: 2020 ALES soruları zor muydu kolay mıydı? İşte sayısal ve sözel soruları detayları
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ALES soru yorumları: 2020 ALES soruları zor muydu kolay mıydı? İşte sayısal ve sözel soruları detayları
ALES soru yorumları: 2020 ALES soruları zor muydu kolay mıydı? İşte sayısal ve sözel soruları detayları
ALES soru yorumları: 2020 ALES soruları zor muydu kolay mıydı? İşte sayısal ve sözel soruları detayları
ALES soru yorumları: 2020 ALES soruları zor muydu kolay mıydı? İşte sayısal ve sözel soruları detayları
ALES soru yorumları: 2020 ALES soruları zor muydu kolay mıydı? İşte sayısal ve sözel soruları detayları
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