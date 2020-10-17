Başkan Erdoğan'dan SON DAKİKA üniversitelerin açılışı ve yüz yüze eğitim açıklaması! Bu dönem üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 Üniversiteler ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversitelerin açılma tarihi ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda yüz yüze eğitimin kademeli olarak arttırılmasının ardından gözler üniversitelerin durumuna çevrildi. Hâl böyle olunca da, '2020-2021 Üniversiteler ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kendisine yöneltilen 'Üniversiteler açılacak mı, yüz yüze eğitim başlayacak mı?' sorusuna yanıt verdi. Koca, önümüzdeki üç haftayı işaret ederken Bilim Kurulu'nun değerlendirmesini de açıkladı. Bununla beraber, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da üniversitelerin açılması ve yüz yüze eğitim hakkında son dakika açıklaması geldi. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? Detaylar haberimizde.