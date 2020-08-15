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Galeri Herkes bunu merak ediyor... Okullar nasıl açılacak, hangi tedbirler alınacak?
Herkes bunu merak ediyor...
Okullar nasıl açılacak, hangi tedbirler alınacak?
Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 31 Ağustos itibarı ile okullarda uzaktan eğitimin başlayacağını, 21 Eylül'de ise aşamalı ve seyretilmiş şekilde yüz yüze eğitime başlanacağını açıkladı. Bu gelişmenin ardından okullardaki hazırlıklar ve alınacak olan tedbirler merak konusu oldu. İşte, 21 Eylül sonrası eğitimin nasıl olacağı hakkında bilgiler...
Giriş Tarihi: 15.08.2020
09:16
Güncelleme Tarihi: 15.08.2020
09:52
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İLK ÖNCE MİNİKLER BAŞLAYACAK
Her şey yolunda giderse ilk olarak okulöncesi, ilkokul birinci ve ikinci sınıflar okula başlayacak. Burada süreç görülüp duruma göre karar verilecek. Bakanlığın en çok kafa yorduğu konulardan biri, okuma yazmayı öğrenecek olan birinci sınıflar. Bunun için her aşamada bu sınıflar öncelikli olarak ele alındı. İlk olarak okula bu grubun başlatılmasının nedeni, okuma yazma öğretilirken yüz yüze eğitimin zorunlu görülmesi. Buna göre birinci sınıf öğrencilerine öncelikle uzaktan eğitim uygulaması olan canlı sınıfla harflerin, seslerin tanıtılması sağlanacak. 20 günde bazı seslerin tanıtılmasının ardından yüz yüze eğitimle çocukların okuma yazması pekiştirilecek.
ÜÇ HAFTA SONRA SINAV ADAYLARI
Üç hafta bu öğrencilerin durumuna bakılacak. Her şey yolunda giderse bu kez sınava girecek öğrenci gruplarına öncelik tanınacak. Yani Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) hazırlanan 8 ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan 12'nci sınıflar okula çağrılacak. Aşamalı ve kademeli sistem uygulanacağı için yine üç hafta beklenecek. Bu kez ortaokul 5 ve 7'nci sınıflar ile lise ara sınıfları okula alınacak.
İKİ GÜN OKUL ÜÇ GÜN UZAKTAN
Öğrenciler 2 gün okula gelecek. Sınıflar yine yarıya bölünecek. 30 kişilik sınıfın A grubu pazartesi-salı, B grubu perşembe-cuma yüz yüze eğitim için sınıflarda olacak. Geri kalan zamanlarda evden, uzaktan eğitim takip edilecek.
ÇARŞAMBA VE PAZAR TEMİZLİK GÜNÜ
Bakanlık okulda hijyen ve güvenlik için personel alımını bu sürede arttırmayı planlıyor. Okulda sürekli hijyenle ilgili çalışmalar yapılsa da gün sonu okul dezenfekte edilse de çarşamba-pazar günleri büyük temizliğe ayrılacak. Bu günlerde tüm okul dezenfekte edilecek.
'YÜZ YÜZE'DE OKUL SÜRESİ UZAYABİLİR
Öğrencilerin okula geldiği gün sayısı azalacak. Ders saatleri de 40 dakikadan 30 dakikaya indirilecek. Ama öğrencinin okulda kalacağı sürenin uzatılması da planlamalar arasında yer alıyor. Örneğin, normalde 6 saat kalıyorsa 8, 7 saat kalıyorsa bu sürenin 9 saate çıkarılması planlanıyor. Yüz yüze eğitim iki güne düşürülünce, okula gelen çocuklara daha fazla aktarım yapılması konuşuluyor. Ancak anasınıfı ve birinci sınıflar bu planlamanın dışında tutuluyor.
CUMARTESİ SINAV HAZIRLIĞI
Bakanlığın en önem verdiği gruplardan biri olan 8 ve 12'nci sınıflar cumartesi günü okula çağrılacak. Ders takviyesi yapılacak.
CANLI SINIF DERS DERS YAPILACAK
31 Ağustos'tan itibaren uzaktan eğitime başlanacak. Bakanlığın Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) canlı sınıf uygulaması için çalışmalarını hızlandırdı. Geçen dönem 'zoom 'platformunda 50 bin oda alan YEĞİTEK; bu yıl bu ve başka platformlarda kapasite arttırımı üzerinde çalışıyor. Bir odada kaç kişinin olabileceği, aynı anda ne kadar yükün kaldırılacağı konusunda teknik hesaplamalar yapılıyor. Öğrenci yoğunluğu dikkate alınarak, belli saatlere göre düzenlemeler yapılacak. Bakanlığın dün il milli eğitim müdürleri ile yaptığı toplantıda bu konudaki çalışmanın son hali konusunda kararlar alındı.