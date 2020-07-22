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geç başvurusu nasıl yapılır, son tarihi ne zaman? ile 2020 ne kadar ve nereye ödenecek?

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın lisans oturumuna katılım göstermeyi düşünen; ancak başvurularını zamanında tamamlayamayan adayların merakla beklediği geç başvuru tarihi geldi. tarafından duyuru yapılırken 2020 geç başvuru işlemlerinin başladığı bildirildi. Yaşanan bu gelişmenin üzerine, 'KPSS geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar ve nereye ödenecek?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. ÖSYM kılavuzu ile başta olmak üzere birçok konu hakkında bilgi verildi. Peki, KPSS geç başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte, ÖSYM kılavuzu ile merak edilenler...

Giriş Tarihi: 22.07.2020 20:06 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 20:07
KPSS geç başvurusu nasıl yapılır, son tarihi ne zaman? ÖSYM ile 2020 KPSS geç başvuru ücreti ne kadar ve nereye ödenecek?

30 Haziran ila 13 Temmuz tarihleri arasında başvuruları alınan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın lisans oturumu için geç başvuru tarihi geldi. Belirtilen tarihler arasında çeşitli nedenlerden dolayı işlemlerini yapamayan adaylar, '2020 geç başvuru tarihi ne zaman?' sorusuna yanıt arıyordu. tarafından bilgilendirme notu geçilirken KPSS geç başvuru işlemlerinin alınmaya başlandığı bildirildi.

KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR VE NEREYE ÖDENECEK?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, Kamu Personeli Seçme Sınavı kılavuzu hatırlatılarak hakkında da bilgi verildi. Buna göre, KPSS geç başvuru ücreti, normal zamanda yapılan başvuru ücretinden %50 artırımlı oldu.

Başvuru günlerinde sınav ücretleri aşağıdaki gibiydi:

  • KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL
  • KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 55,00 TL
  • ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 80,00 TL

KPSS GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, NE ZAMAN SONA ERECEK?

Yaşanan bu gelişmenin üzerine, '2020 KPSS geç başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ne zaman sona erecek?' sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. İşte, adım adım KPSS geç başvurusu hakkındaki bilgiler...

KPSS geç başvurusu nasıl yapılır, son tarihi ne zaman? ÖSYM ile 2020 KPSS geç başvuru ücreti ne kadar ve nereye ödenecek?

KPSS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ VE İŞLEMLERİ

30 Haziran-13 Temmuz 2020 tarihleri arasında başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru günlerinde 2020- başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvuru günlerinde 'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

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KPSS geç başvurusu nasıl yapılır, son tarihi ne zaman? ÖSYM ile 2020 KPSS geç başvuru ücreti ne kadar ve nereye ödenecek?

GEÇ BAŞVURU GÜNLERİNDE OTURUM EKLEME İŞLEMİ

30 Haziran-13 Temmuz 2020 tarihleri arasında 'nin Genel Yetenek ve Genel Kültür Oturumuna başvuran ancak, KPSS'nin diğer oturumlarına girmek istemediği için ilgili oturumlara ait seçenekleri işaretlemeyen adaylar, geç başvuru günlerinde bu oturumlara girmek için başvuru yapabilecekler ve geç başvuru sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayabileceklerdir. 30 Haziran-13 Temmuz 2020 tarihleri arasında girmek istediği oturumları seçerek sınav ücretini yatıran adaylar, sistemde kayıtlı oturum bilgilerini geç başvuru günlerinde değiştiremezler.

KPSS geç başvurusu nasıl yapılır, son tarihi ne zaman? ÖSYM ile 2020 KPSS geç başvuru ücreti ne kadar ve nereye ödenecek?
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