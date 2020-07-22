KPSS geç başvurusu nasıl yapılır, son tarihi ne zaman? ÖSYM ile 2020 KPSS geç başvuru ücreti ne kadar ve nereye ödenecek?

30 Haziran ila 13 Temmuz tarihleri arasında başvuruları alınan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın lisans oturumu için geç başvuru tarihi geldi. Belirtilen tarihler arasında çeşitli nedenlerden dolayı işlemlerini yapamayan adaylar, '2020 KPSS geç başvuru tarihi ne zaman?' sorusuna yanıt arıyordu. ÖSYM tarafından bilgilendirme notu geçilirken KPSS geç başvuru işlemlerinin alınmaya başlandığı bildirildi.

KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR VE NEREYE ÖDENECEK?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, Kamu Personeli Seçme Sınavı kılavuzu hatırlatılarak KPSS geç başvuru ücreti hakkında da bilgi verildi. Buna göre, KPSS geç başvuru ücreti, normal zamanda yapılan başvuru ücretinden %50 artırımlı oldu.

Başvuru günlerinde sınav ücretleri aşağıdaki gibiydi:

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 55,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 80,00 TL

KPSS GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, NE ZAMAN SONA ERECEK?

Yaşanan bu gelişmenin üzerine, '2020 KPSS geç başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ne zaman sona erecek?' sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. İşte, adım adım KPSS geç başvurusu hakkındaki bilgiler...