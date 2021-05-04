LGS örnek soruları 2021: MEB yeni LGS sayısal ve sözel örnek soruları yayımladı!



Mayıs ayı örnek sorularında, daha önceki yayınlarda olduğu gibi Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından onar; T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından beşer soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor.



Mayıs ayı örnek soruları ile beraber 2018 Ekim ayından itibaren 8. sınıf öğrencilerine sunulan örnek soru sayısı 1.105'e ulaştı.



Örnek sorular, 6 Haziran 2021'de gerçekleştirilecek Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav'a yönelik olarak öğrencilere destek sağlamak amacıyla her ay yayımlanıyor.



Ünitelerin işleniş zamanına göre yıl boyunca yayımlanan örnek sorulara meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden erişilebiliyor.