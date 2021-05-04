Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri LGS örnek soruları 2021: MEB yeni LGS sayısal ve sözel örnek soruları yayımladı!
Giriş Tarihi: 04.05.2021 11:31 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 11:58

LGS örnek soruları 2021: MEB yeni LGS sayısal ve sözel örnek soruları yayımladı!

LGS örnek soruları 2021, bu yıl sınava girecek öğrenciler tarafından araştırılıyor. 'nca yapılan son dakika açıklamasına göre 8. sınıf öğrencileri için LGS örnek soruları 4 Mayıs sabahı yayımlandı. Bu örnek sorular ile birlikte paylaşılan toplan örnek soru sayısı 1.105'e ulaştı. kapsamında yeni örnek sorular, öğrencilerin istifade etmesi için aşağıda yer almaktadır. İşte, Sayısal ve Sözle LGS örnek soruları...

LGS örnek soruları 2021: MEB yeni LGS sayısal ve sözel örnek soruları yayımladı!

MEB, her sene olduğu gibi bu yıl da yeni LGS örnek soru ve cevapları 4 Mayıs tarihinde yayımlandı. Her ay yayımlanan örnek sorular, 2021 Haziran ayında gerçekleştirilecek olan LGS öncesi öğrencilere kılavuz oluşturuyor. Örnek sorular, web sitesi üzerinden yayımlanıyor ve Mayıs ayı itibarıyla bu yıla ait 5 farklı soru paketi yayımlandı. Soru paketleri içerisinde Sayısal ve Sözel LGS örnek soruları ile cevap anahtarları yer alıyor. Aşağıda, MEB 2021 LGS örnek soru ve cevaplarına ulaşabilirsiniz.

LGS örnek soruları 2021: MEB yeni LGS sayısal ve sözel örnek soruları yayımladı!

Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav'a yönelik olarak 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından beri her ay örnek sorular yayımlanmaya devam ediyor.

Bu yılki ilk örnek soru paketi 2 Aralık 2020, ikinci örnek soru paketi ise 6 Ocak, üçüncü soru paketi 4 Şubat 2021, dördüncü soru paketi 8 Mart 2021, 5. soru paketi ise 9 Nisan 2021 itibarıyla 8. sınıf öğrencilerinin istifadesine sunulmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
LGS örnek soruları 2021: MEB yeni LGS sayısal ve sözel örnek soruları yayımladı!


Mayıs ayı örnek sorularında, daha önceki yayınlarda olduğu gibi Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından onar; T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından beşer soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor.

Mayıs ayı örnek soruları ile beraber 2018 Ekim ayından itibaren 8. sınıf öğrencilerine sunulan örnek soru sayısı 1.105'e ulaştı.

Örnek sorular, 6 Haziran 2021'de gerçekleştirilecek Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav'a yönelik olarak öğrencilere destek sağlamak amacıyla her ay yayımlanıyor.

Ünitelerin işleniş zamanına göre yıl boyunca yayımlanan örnek sorulara meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden erişilebiliyor.

LGS örnek soruları 2021: MEB yeni LGS sayısal ve sözel örnek soruları yayımladı!

LGS 2021 SAYISAL ÖRNEK SORULAR İÇİN TIKLAYINIZ

LGS örnek soruları 2021: MEB yeni LGS sayısal ve sözel örnek soruları yayımladı!

LGS 2021 SÖZEL ÖRNEK SORULAR İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA