Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş yaz tatili açıklaması! Okullarda ara tatil olacak mı, yaz tatili ne zaman?

Koronavirüs pandemisiyle mücadele sürerken, eğitim – öğretim faaliyetlerine devam eden öğrenciler ara tatil ve yaz tatili ile ilgili detayları merak ediyor. MEB'in 2 Temmuz 2021'de okulların kapanacağını duyurması sonrasında, okullarda ara tatil olacak mı, yaz tatili ne zaman? gibi sorular merak konusu olarak araştırılmaya başlandı.

OKULLARDA ARA TATİL OLACAK MI, YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan son dakika yaz tatili açıklaması ve ara tatil ile ilgili tüm detaylar şöyle;