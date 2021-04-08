Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş yaz tatili açıklaması! Okullarda ara tatil olacak mı, yaz tatili ne zaman?

1 yılı aşkın süredir ülkemizde etkilerini sürdüren koronavirüs pandemisi nedeniyle eğitim - öğretim faaliyetlerinde de değişiklikler yapılmıştı. 2021 eğitim - öğretim yılının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde öğrenci, öğretmen ile veliler okullarda ara tatil olacak mı, yaz tatili ne zaman? şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı. 2 Temmuz 2021 tarihinde okulların kapanacağı bilinirken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli bir yaz tatili açıklaması yapıldı. Bu bilgilerle, merak edilen okullarda ara tatil olacak mı, yaz tatili ne zaman? sorularına ilişkin yanıt ve tüm detaylar.