Özel okulların KDV tuzağı! Uzmanlardan velilere önemli uyarı: Yasal değil ödeme yapmayın

Son günlerde özel okullar, çocuklarını erken kayıt döneminde kaydettirip yıllık ücretini peşin ödeyen velilerden eğitim, yemek ve servis ücretleri için yüzde 2'lik KDV farkını talep etmeye başladı. Birçok özel okulda velilere mesajlar gönderilerek, yıl sonuna kadar farkın yatırılması istendi. Okulla ters düşmek istemeyen bazı veliler de istemese de farkı ödemeye başladı. Bazı okullar sadece eğitim ücreti için bazıları ise hem yemek hem eğitim hem de servis ücretine ayrı ayrı yüzde 2 KDV farkı istiyor. İsyan eden veliler hukuki haklarını kullanacaklarını belirterek, "Hukuki olarak ödeme yaptığımız tarihte fatura kesilmeliydi ve o günkü KDV oranı baz alınmalıydı. Okullar faturayı hemen kesmiyor, cebinde tutuyor, mağdur veliler oluyor" diyor.