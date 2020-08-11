SON DAKİKA GELİŞMESİ | Okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 Okullar Ağustos'ta açılacak mı? Tarih belli mi?

10 Ağustos Kabine Toplantısı ile birlikte okullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtı bir kez daha gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada okulların son durumuna ilişkin açıklamada bulunmadı. Ancak bugün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okullar ne zaman açılacak sorusuna ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. Peki; okullar ne zaman açılacak, Ağustos'ta açılacak mı?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ DEĞİŞEBİLİR Mİ?

10 Ağustos Kabine Toplantı'sının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, okulların durumu ile ilgili açıklamalarda bulunmadı. Ancak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullar ne zaman açılacak sorusuna ve detaylara yönelik son dakika açıklamalarında bulundu.

Okulların açılış tarihi ve detayları şöyle;

Milli Eğitim Bakanlığınca, 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme sürecinin nihai aşamada olduğu, Bilim Kurulu Toplantısı sonucuna göre alınacak kararın, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.

Bakanlığın, Twitter hesabından 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Bu arada kararın yarın yapılacak Bilim Kurulu Toplantısı'nda ele alınacağı belirtildi.