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GELİŞMESİ | ? 2020-2021 Okullar Ağustos'ta açılacak mı? Tarih belli mi?

Corona virüs sürecinden en çok etkilenenin başında da öğrenciler var. Milyonlarca öğrenci ve onların velileri merakla beklediği sorusunun yanıtı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı konuya yönelik açıklamalarında bulunurken detaylara da değindi. 2020-2021 eğitim öğretim dönemi için okulların açılış tarihi 31 Ağustos olarak belirlenmişti ancak okulların durumunda belirleyici faktörün salgının seyrine göre olacağı da açıklanmıştı. Peki; okullar ne zaman açılacak? Okullar Ağustos'ta açılacak mı? İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 11.08.2020 21:34 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 23:08
SON DAKİKA GELİŞMESİ | Okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 Okullar Ağustos'ta açılacak mı? Tarih belli mi?

10 Ağustos Kabine Toplantısı ile birlikte sorusunun yanıtı bir kez daha gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada okulların son durumuna ilişkin açıklamada bulunmadı. Ancak bugün Milli Eğitim Bakanı okullar ne zaman açılacak sorusuna ilişkin açıklamalarında bulundu. Peki; okullar ne zaman açılacak, Ağustos'ta açılacak mı?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ DEĞİŞEBİLİR Mİ?

10 Ağustos Kabine Toplantı'sının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, okulların durumu ile ilgili açıklamalarda bulunmadı. Ancak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullar ne zaman açılacak sorusuna ve detaylara yönelik son dakika açıklamalarında bulundu.

Okulların açılış tarihi ve detayları şöyle;

Milli Eğitim Bakanlığınca, 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme sürecinin nihai aşamada olduğu, Bilim Kurulu Toplantısı sonucuna göre alınacak kararın, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.

Bakanlığın, Twitter hesabından 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Bu arada kararın yarın yapılacak Bilim Kurulu Toplantısı'nda ele alınacağı belirtildi.

SON DAKİKA GELİŞMESİ | Okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 Okullar Ağustos'ta açılacak mı? Tarih belli mi?

'ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİMİZİ RİSKE ETMEYİZ'

Risklerimiz nelerdir. Bütün bunları kurumlarla konuşarak almaya çalışıyoruz. Hiçbir öğretmenimizin, çocuğumuzun riske gireceği bir duruma asla müsaade etmeyiz. Biz bir öğrencimizin zarar göreceği bir duruma onları sokarak ülkede karmaşa oluşturmak konusunda bir adım atabilir miyiz? Böyle bir konu olur mu! Bilim Kurulu'na danışıyoruz. Dünyadaki diğer ülkeleri de günlük olarak izliyoruz. Biz bu meseleye bakanlıklarımız olarak sarıldık. Güçlü tutuyoruz. Şuna güvensin toplum; böyle bir karar alınırken riskle ilgili durumlarda bir sıkıntı varsa asla bir karar almayız. Toplum buna şiddetle buna insansın. Bir şekilde bizim bu konularda verilecek kararımızı dikkatle verdiğimize emin olsunlar.

'NİYETİMİZ OKULLARI AÇMAK'

Şimdiden 2 ay sonrası için net bir şey söyleyerek bağlamamız lazım. 2 ay sonrasına ilişkin tabloyu bilmiyoruz ki net bir şeyden bahsedelim. Bu konu pedagolojik bir konu. Bu meseleyi daha bütünsel düşünmek lazım. Ana kararlardan birisi, Bilim Kurulu ile ilişkili bir konu. Bizim amacımız okulları açmak ve açacağız. Bunun için de her türlü şartı iyileştirmek noktasında büyük bir gayretin içindeyiz. Yani bizim niyetimiz okulları açmaktır.

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SON DAKİKA GELİŞMESİ | Okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 Okullar Ağustos'ta açılacak mı? Tarih belli mi?

31 AĞUSTOS'TA OKULLARI AÇMAYA HAZIRIZ'

Her yerde normalleşmeden söz ederken, sinemadan sokakta sporda sanatta vs okullarla iligli tümüyle ilgili bir kısıtın olması elbette söz konusu olmayacaktır. Biz bununla ilgili takibi yapıp en sağlıklı kararı çocuklarımız ve öğretmenlerimiz için veririz. 31 Ağustos'ta okulları açmaya hazırız.

1 milyon 403 bin çocuğumuz sınava girdi, sadece 1 çocuğumuzda vaka tespit edildi. Sistem o kadar iyi çalışıyor ki öğleden sonra testi yapılan çocuğun sabah 10'da bilgisayara sonucu düşüyor. Saat 10'u 5 geçe bizi arıyorlar. Bu çocuğun sonucu düştü diye. Sadece 1 çocukla ilgili bize bilgi geldi ve biz hemen tedbirimizi aldık.

Bu çocuklar sporda pazarda daha riskli durumdalar, okulda olduklarından daha az riskli durumdalar.

Ulusal düzeyde kararı bu şekilde veririz. Açılması yönünde arzumuz takibimiz var.

SON DAKİKA GELİŞMESİ | Okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 Okullar Ağustos'ta açılacak mı? Tarih belli mi?

OKULLARIN AÇILMASIYLA İLGİLİ 4 SENARYO

Bizim üzerinde çalıştığımız 4 senaryo var. Birisi tamamen açık. Allah esirgesin diğeri kapalı.

Birinci senaryo; okullar açılıyor. Bizim için bir senaryo. Kısıtlamasız. Okulların temizliğine, öğretmenlerine, malzemeleri tam mı?

İkinci senaryo; Okulun tamamen kapalı olması da bir senaryo. Peki okullar kapalı olursa bu çocukların eğitimi nasıl sürecek. Biz sadece online çalışmaktan söz etmiyoruz. Esaslı bir senaryo ve ciddi bir alt yapı gerektiriyor.

Ben bu senaryolardan bahsettiğim de bir olasılıktan bahsediyorum. Fakat basına şöyle yansıyor. "Okullarda şöyle olacak." Hayır böyle olmayacak. Biz her şeye hazırız. Bize güvenin emin olun demek için söylüyoruz.

Üçüncü senaryo; Bizim belirli günlerde okulları açıp, mesela diyorum pazartesi salı günü okulları açtık. 1 sınıfın yarısı okula geldi. Çarşamba günü okulu temizledik perşembe cuma sınıfın diğer yarısı geldi. Cumartesi de sınav grupları ayrıca geldiler. Pazar günü okulu temizledik. pazartesi günü devir daim tekrar başladı. Seyreltilmiş eğitim modeli uygulayabiliriz.

Dördüncü senaryo; Riskli olan 5 ilden söz ediliyor şimdi. Bu 5 ille hiçbir vaka olmayan illerin durumunu eşit koşullarda ele alamayız. Bu da 4. senaryo. Ola ki 3-5 ilde problem var. Türkiye'nin geri kalanında yok. O zaman o illere özel uygulama yapılır.

SON DAKİKA GELİŞMESİ | Okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 Okullar Ağustos'ta açılacak mı? Tarih belli mi?

ÖZEL OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Verilere bakarız, ağustos sonu, eylül başında nasıl bir tablo varsa hareket planımızı ona göre uygularız. Her türlü altyapımız ve imkanımız fazlasıyla var. İsteyen özel okul 15 Ağustos'ta faaliyet başlayabilir.' dedi.

Bir gazetecinin 'Resmi okullarda yüz yüze eğitim yapılırken, özel okullarda uzaktan eğitim hakkı tanınır mı? Seyreltilmiş sınıf uygulaması ile öğretmen ihtiyacı ortaya çıkabilir mi?' sorusuna Bakan Selçuk, "Devlet okulları için başka şart var da özel okullar için başka şart var diye bir şey söz konusu değil. Bütün çocuklarımızın sağlığı, özel okullardaki öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin sağlığı bizim önceliğimiz arasında." yanıtını verdi.

SON DAKİKA GELİŞMESİ | Okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 Okullar Ağustos'ta açılacak mı? Tarih belli mi?

'ÖZEL OKULLARIN TEMSİLCİLERİNİN TAMAMIYLA GÖRÜŞMELER YAPIYORUZ'

'Uzaktan eğitim süreci devam ederse, veliler için özel okul ücretlerinde indirim olabilir mi? Bununla ilgili kararınız var mı?' sorusu üzerine Bakan Selçuk, velilerin mağdur olmaması noktasında genel prensip kararları ile ilgilendiklerini ama ticaret hukuku ile ilgili hususlara müdahil olmalarının doğru olmadığının altını çizdi.Selçuk, 'Özel okulların belirli harcama kalemleri var. Bu harcama kalemlerinin değerlendirilmesi hususunda bütün derneklerle istişare içindeyiz. Türkiye'deki özel okulların temsilcilerinin tamamıyla görüşmeler yapıyoruz. Onlarla birlikte bu meselenin geleceği hususunda, ki öyle bir konu söz konusu olursa, o zamanın konusu.' değerlendirmesinde bulundu.Velilere imzalatılması planlanan taahhütnameye ilişkin olarak , görüşmelerin devam ettiğini, Sağlık Bakanlığı ile gereken tartışmaları, görüş alışverişlerini yaptıklarını ve gelecek hafta bu konularla ilgili sürekli netleştirilen açıklamalarda bulunacaklarını sözlerine ekledi.

SON DAKİKA GELİŞMESİ | Okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 Okullar Ağustos'ta açılacak mı? Tarih belli mi?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, NE ZAMAN KAPANACAK?

'in yayımladığı genelgeye göre, okulların açılışı için 31 Ağustos 2020 tarihi belirlendi. Okulların kapanış tarihi ise 18 Haziran 2021.

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de, yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de, ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.

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