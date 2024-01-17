Yarıyıl tatili başlıyor! Veliler dikkat: Çocuklarınızı LGBT propagandasında koruyun

Çünkü çocuklar arasında oldukça popüler olan bilgisayar oyunları, animasyon ve çizgi filmler tehlike saçıyor. Üstelik bu içerikler 'kids'; yani çocuk için olarak bilinen platformlarda dahi mevcut. Başta youtubekids olmak üzere benzer platformlarda eşcinsel karakterlerin yer aldığı, akran zorbalıklarının olduğu onlarca çizgi film ve animasyonlar yayınlanıyor. Örneğin youtubekids'te yayınlanan In a Heartbeat adlı çizgi filmde erkek öğrencinin diğer bir erkek öğrenciye olan aşkı anlatılıyor.



