Giriş Tarihi: 17.01.2024 08:03
Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
08:04
Yarıyıl tatili başlıyor! Veliler dikkat: Çocuklarınızı LGBT propagandasında koruyun
20 milyondan fazla öğrenci cuma günü karne alarak yarıyıl tatiline girecek. Kış aylarında ekran başında daha fazla vakit geçiren çocuklar oldukça zararlı içeriklere maruz kalabilir. En güvenilir platformlarda bile eşcinsel karakterlerin yer aldığı, akran zorbalıklarının olduğu içerikler mevcut. Anne babalar bu zararlı içeriklerden çocuklarını uzak tutmalı.