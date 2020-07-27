Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri YKS sonuçları açıklandı! ÖSYM ile 2020 YKS sınav sonuçları sorgulama ekranı

sonuçları açıklandı! ile 2020 sorgulama ekranı

İki milyonu aşkın adayın heyecan beklediği açıklama bu sabah saatlerinde geldi. tarafından yarın açıklanması düşünülen sonuçları 2020 bugün erişime açıldı. Yapılan son dakika açıklamasının ardından ÖSYM'nin resmi internet sitesinden büyük bir yoğunluk oluştu. Üniversite sınav sonuçları sorgulama yapmak isteyen kişiler sonuc.osym.gov.tr adresine akın etti. TYT, AYT VE YDT olarak üç oturumda gerçekleşen YKS sınavı sonuçları sorgulama işlemi için aşağıda yer alan bağlantıya hemen tıklayabilirsiniz. ÖSYM ile sorgulama ekranı burada. Peki, YKS baraj puanı kaç? İşte 2020 üniversite sınav sonuçları!

Giriş Tarihi: 27.07.2020 12:12 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020 12:12
YKS sonuçları açıklandı! ÖSYM ile 2020 YKS sınav sonuçları sorgulama ekranı

sonuçları bu sabah saatlerinden itibaren erişime açıldı. İki milyonu aşkın adayın heyecanlı bekleyişi sona ermiş oldu. 'nin resmi internet sitesi sonuç.osym.gov.tr adresinde ise yoğunluk yaşanmaya başladı. İstediği üniversiteye gidebilmenin hayallerini kuran öğrenciler sonuç sorgulama işlemlerine devam ediyor. YKS baraj puan bu noktada yine en çok merak edilen konulardan birisi oluyor. ÖSYM ile sorgulama işlemi için aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak TC kimlik numaranızı girmeniz yeterli olacaktır. Üniversite sınav sonuçları hakkında diğer tüm ayrıntılara yine bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte TYT, AYT, ve YDT olarak üç oturum şeklinde gerçekleşen 2020 sorgulama ekranı ve baraj puanı bilgileri!

YKS SONUÇLARI 2020 AÇIKLANDI!

İki milyonu aşkın adayın katılım sağladığı YKS sonuçları bu sabah saatlerinde sonuç.osym.gov.tr adresi üzerinden erişime açıldı. Yarın açıklanması beklenirken adaylar için de adeta bir sürpriz olan sınav sonuçları sorgulama işlemleri ise başladı.

ÖSYM SONUÇ İLE YKS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden YKS sonuçları sorgulamak için aşağıda yer alan bağlantıya tıklayınız. Karşınıza gelen pencerede TC kimlik numaranızı yazıp sonuçlarınız kontrol edebilirsiniz.

YKS sonuçları açıklandı! ÖSYM ile 2020 YKS sınav sonuçları sorgulama ekranı

ÖSYM'DEN AÇIKLAMA: ERİŞİME AÇILDI

27-28 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2020-) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Temmuz 2020 tarihinde saat 07.30'dan itibaren 'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

YKS SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
YKS sonuçları açıklandı! ÖSYM ile 2020 YKS sınav sonuçları sorgulama ekranı

YKS BARAJ PUANI KAÇ?

Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170 olarak belirlendi. Üniversite adayları, TYT sınavından en az 150 puan alarak iki yıllık üniversite tercihinde bulunabilecek. Öğrencilerin, AYT ve YDT sınavları sonucunda tercih yapabilmek için ise en az 170 puan almaları gerekecek.

YKS sonuçları açıklandı! ÖSYM ile 2020 YKS sınav sonuçları sorgulama ekranı

YKS ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Yükseköğretim Kurulunca, üniversitelerin örgün eğitim programları için 835 bin 383 kontenjan belirlendi. Tıp programında belirlenen kontenjan 16 bin 448, mühendislikte 71 bin 244, hukuk programlarında ise 16 bin 327 oldu.
Yapılan değerlendirmeler ve rasyonel planlamalarla diğer bazı programlar için belirlenen örgün öğretim kontenjanları ise şöyledir:

YKS sonuçları açıklandı! ÖSYM ile 2020 YKS sınav sonuçları sorgulama ekranı

Ziraat-Tarım ve Doğa Bilimleri fakültelerinin mühendislik dışı programlarının kontenjanı 6 bin 467.

Mimarlık programlarının kontenjanı 7 bin 985.
Mühendislik programlarının kontenjanı 71 bin 244.
Temel Bilimlerde kontenjan 10 bin 622.
İlahiyat-İslami İlimler Fakültelerinde kontenjan 19 bin 353.

AÇIKLAMANIN TAMAMI...

YKS sonuçları açıklandı! ÖSYM ile 2020 YKS sınav sonuçları sorgulama ekranı

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.

YKS sonuçları açıklandı! ÖSYM ile 2020 YKS sınav sonuçları sorgulama ekranı

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

SON DAKİKA