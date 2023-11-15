1000 Yatırımlar halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? BINHO borsa işlem tarihi! 1000 Yatırımlar Holding halka arz kaç lot verir?

HALKA ARZ TAKVİMİ KASIM 2023: 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG HALKA ARZ TALEPLERİ TOPLANDI!

Bünyesinde BinBin, Meta Mobilite, Algoritma Yazılım, Altay Enerji, Go Sharing şirketlerinin bulunduğu 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. halka arz talep toplama işlemleri tamamlandı. 9 milyon 500 bin lotla hisselerini dağıtacak şirket BINHO borsa kodu ile işlem görecek.