1000 Yatırımlar halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? BINHO borsa işlem tarihi! 1000 Yatırımlar Holding halka arz kaç lot verir?

1000 Yatırımlar halka arz sonuçları taleplerini topladı. 14-15 Kasım tarihlerinde alınan taleplerin ardından sıra borsa işlem tarihinde. Yatırımcılar Kasım ayı halka arz takvimini takibe devam ederken Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bülteni ile borsayı kontrol ediyor. 1000 Yatırımlar Holding halka arz kaç lot verir bekleniyor. BINHO Bist koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek şirket gündemde. Peki, 1000 Yatırımlar halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, detaylar.