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Haberler Galeri 1000 Yatırımlar halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? BINHO borsa işlem tarihi! 1000 Yatırımlar Holding halka arz kaç lot verir?
Giriş Tarihi: 15.11.2023 19:04 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023 19:04

1000 Yatırımlar halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? BINHO borsa işlem tarihi! 1000 Yatırımlar Holding halka arz kaç lot verir?

1000 Yatırımlar halka arz sonuçları taleplerini topladı. 14-15 Kasım tarihlerinde alınan taleplerin ardından sıra borsa işlem tarihinde. Yatırımcılar Kasım ayı halka arz takvimini takibe devam ederken Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bülteni ile borsayı kontrol ediyor. 1000 Yatırımlar Holding halka arz kaç lot verir bekleniyor. BINHO Bist koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek şirket gündemde. Peki, 1000 Yatırımlar halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, detaylar.

1000 Yatırımlar halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? BINHO borsa işlem tarihi! 1000 Yatırımlar Holding halka arz kaç lot verir?

1000 Yatırımlar halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak araştırılıyor. Yatırımcılar aldıkları lotların borsa işlem tarihi için bekleyişi sürdürüyor. 9.5 milyon lot dağıtan şirketin halka arzının büyüklüğü 1,1 milyar TL olacak. 1000 Yatırımlar Holding halka arz sonuçları gündemde. Peki, 1000 Yatırımlar halka arz kaç lot verir, BINHO borsada ne zaman işlem görecek?

1000 Yatırımlar halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? BINHO borsa işlem tarihi! 1000 Yatırımlar Holding halka arz kaç lot verir?

HALKA ARZ TAKVİMİ KASIM 2023: 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG HALKA ARZ TALEPLERİ TOPLANDI!

Bünyesinde BinBin, Meta Mobilite, Algoritma Yazılım, Altay Enerji, Go Sharing şirketlerinin bulunduğu 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. halka arz talep toplama işlemleri tamamlandı. 9 milyon 500 bin lotla hisselerini dağıtacak şirket BINHO borsa kodu ile işlem görecek.

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1000 Yatırımlar halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? BINHO borsa işlem tarihi! 1000 Yatırımlar Holding halka arz kaç lot verir?

1000 YATIRIMLAR HALKA ARZ DETAYLARI

Halka arz tarihi: 14-15 Kasım 2023

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Pay: 9,500,000

Hisse Fiyatı: 125 TL

Bist Kodu: BINHO

Pazar: Yıldız Pazar

Halka Arz Büyüklüğü: 1,1 milyar TL

1000 Yatırımlar halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? BINHO borsa işlem tarihi! 1000 Yatırımlar Holding halka arz kaç lot verir?

1000 YATIRIMLAR HOLDİNG KAÇ LOT VERİR?

SPK ile paylaşılan bilgilere göre, 1000 Yatırımlar Holding'in halka arz sonrası açıklık oranı %20,21 olacak.

Payların tamamının satışının ardından halka arz büyüklüğünün yaklaşık 1,1 Milyar TL olması bekleniyor.

1000 Yatırımlar Holding 9,500,000 lot dağıtacak. Paylar eşit dağıtım yöntemine göre paylaştırılacağı için tüm yatırımcılara eşit hisse düşmüş olacak.

1000 Yatırımlar halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? BINHO borsa işlem tarihi! 1000 Yatırımlar Holding halka arz kaç lot verir?

DAĞITILACAK PAY MİKTARI (OLASI)

- 2.1 Milyon katılım ~ 5 Lot (625 TL).

- 2.5 Milyon katılım ~ 4 Lot (500 TL).

- 2.9 Milyon katılım ~ 4 Lot (500 TL).

- 3.3 Milyon katılım ~ 3 Lot (375 TL).

- 3.7 Milyon katılım ~ 3 Lot (375 TL).

- 4.1 Milyon katılım ~ 2 Lot (250 TL).

- 4.5 Milyon katılım ~ 2 Lot (250 TL).

- 4.9 Milyon katılım ~ 2 Lot (250 TL).

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