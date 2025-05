1 KONUT İÇİN 1 MİLYON 875 BİN TL DESTEK



Kampanya kapsamında her bir konut için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği veriliyor. Bu şekilde Bakanlığın her bir konut için sağladığı 1 milyon 875 bin TL'lik finansman desteğinden faydalanan vatandaşlar evlerini yüklenici firmalarla yeniden inşa ettirebiliyor. Hak sahibinin diğer her bir konutu için ise 1 milyon 750 bin TL kredi imkanı sunuluyor. İlk yıl faiz uygulanmayan kredi geri ödemeleri, yapı ruhsatı alındıktan 2 yıl sonra başlıyor ve 10 yıl vadeye yayılıyor.



BÜYÜK DÖNÜŞÜMLERDE TOKİ VE EMLAK KONUT DA DEVREDE



Yine Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında alan bazlı büyük dönüşümlerde (siteler vs.) ise bir konut için 875 bin TL'lik hibe desteği sağlanıyor. İnşaatları TOKİ ya da Emlak Konut GYO üstleniyor. Hibe tutarı bina maliyetinden düşürülüyor, arta kalan borç ise yine uzun vadeli uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor.