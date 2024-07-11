15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni yola çıkıyor! 2 ay boyunca 56 bin km yol kat edecek

Hızlı tren setinin "Milletin Zaferi" temasıyla tasarlandığını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Milli hafızamıza kazınan 15 Temmuz gecesinde, Hakk'ın rahmetine kavuşan 251 şehidimizi özlemle anıyor ve 2 bin 740 gazimize minnetimizi sunuyoruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik trenimiz Ankara-Eskişehir-İstanbul ve İstanbul-Konya-İstanbul arasında belirlenecek programa göre sefer yaparak 2 ay boyunca 56 bin kilometre yol kat edecek ve yaklaşık 60 bin yolcu taşıyacak." diye konuştu.