2025 ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | Bakan Işıkhan’dan açıklama: Gerekli artış yapılacak

Giriş Tarihi: 14.12.2024 22:34
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024
23:10
Son dakika 2025 asgari ücret ve emekli zammı haberleri... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 asgari ücret ve emekli zammı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, asgari ücretin hem çalışanlar hem de işverenler için dengeli bir şekilde belirlenmesini sağlamak için azami gayreti gösterdiklerini vurguladı. Bakan Işıkhan emekli zammı için de gerekli artışın yapılacağını belirterek dikkat çeken mesajlar verdi. İşte son dakika asgari ücret ve emekli zammı haberinin ayrıntıları...