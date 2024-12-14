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Haberler Galeri 2025 ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | Bakan Işıkhan'dan açıklama: Gerekli artış yapılacak
Giriş Tarihi: 14.12.2024 22:34 Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 23:10

2025 ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | Bakan Işıkhan'dan açıklama: Gerekli artış yapılacak

Son dakika 2025 asgari ücret ve emekli zammı haberleri... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 asgari ücret ve emekli zammı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, asgari ücretin hem çalışanlar hem de işverenler için dengeli bir şekilde belirlenmesini sağlamak için azami gayreti gösterdiklerini vurguladı. Bakan Işıkhan emekli zammı için de gerekli artışın yapılacağını belirterek dikkat çeken mesajlar verdi. İşte son dakika asgari ücret ve emekli zammı haberinin ayrıntıları...

2025 ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | Bakan Işıkhan’dan açıklama: Gerekli artış yapılacak

Son dakika haberleri... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Işıkhan, TBMM Genel Kurulunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Bakan Işıkhan, konuşmasında 2025 asgari ücret ve emekli zammı için de önemli mesajlar verdi.

2025 ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | Bakan Işıkhan’dan açıklama: Gerekli artış yapılacak

Yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacakları Ulusal İstihdam Stratejisi'nin, yeni dönemde çalışma hayatının temel taşlarını oluşturacak bir hedefle hazırlandığını; bu stratejiyle, dijital ve yeşil dönüşümün getirdiği fırsatları değerlendirirken ortaya çıkan zorluklara karşı iş gücü piyasasında beceri uyumunu sağlamayı, eğitim ve istihdam arasındaki bağı daha da güçlendirmeyi, sosyal koruma sistemlerini, istihdamı teşvik edecek bir yapıda yeniden kurgulamayı ve kırsal alanlarda ekonomik çeşitliliği artırarak sürdürülebilir istihdam fırsatları yaratmayı hedeflediklerini söyledi.

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2025 ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | Bakan Işıkhan’dan açıklama: Gerekli artış yapılacak

İşsizlik oranının, son 18 aydır tek hanelerde seyrettiğini ve Orta Vadeli Program hedefleriyle tam uyum içinde ilerlediğini belirten Işıkhan, "Önümüzdeki üç yıllık süreçte istihdamı, yıllık ortalama 758 bin kişi artırmayı ve iş gücüne katılma oranlarında beklenen artışa rağmen işsizlik oranını kalıcı olarak tek haneli seviyelere çekmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, genç nüfusumuzun iş gücü piyasasına dahil olması konusunda da önemli adımlar atıyoruz." diye konuştu.

2025 ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | Bakan Işıkhan’dan açıklama: Gerekli artış yapılacak

TÜİK verilerine göre genç işsizlik oranının son 5 yılda 8,6 puan azalarak ekim ayı itibarıyla yüzde 16,6 seviyesine gerilediğini kaydeden Işıkhan, "Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı da dikkat çekici bir şekilde azalmaktadır. 2020 yılına kıyasla 2,1 puanlık bir düşüşle yüzde 26,3 seviyesine gerileyen bu oran, gençlerimizi daha fazla eğitim ve iş imkanıyla buluşturduğumuzun somut bir adımıdır." dedi.

2025 ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | Bakan Işıkhan’dan açıklama: Gerekli artış yapılacak

Kadın istihdamında önemli projeler gerçekleştirdiklerini, çeşitli projelerle kadınların çalışma hayatındaki yerini güçlendirdiklerini anlatan Işıkhan, İş Pozitif Programı ile 2024 yılında 750 bin kadını istihdama kazandırdıklarını söyledi.

İş gücüne katılamayan kesimleri, çalışma hayatına entegre etmek için devreye aldıkları İşgücü Uyum Programı ile kadınlar, gençler, engelliler ve öğrencilerden oluşan 120 bin kişiyi istihdama teşvik ettiklerini bildiren Işıkhan, Hane Bazlı İstihdam Destek Sistemi ile her ailede en az bir kişinin çalışmasını hedeflediklerinin altını çizdi.

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