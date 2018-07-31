İşte 2050'nin en büyük ülkeleri
Uluslararası bağımsız denetim firması PwC tarafından hazırlanan raporda, ülkelerin satın alma gücü paritesi bazında gayrı safi yurt içi hasılaları için 2050 yılı tahminleri yapıldı.
Giriş Tarihi: 31.07.2018
10:43
Güncelleme Tarihi: 31.07.2018
10:50
İşte 2050'nin en büyük ülkeleri
İşte 2050'nin en büyük ülkeleri
İşte 2050'nin en büyük ülkeleri
İşte 2050'nin en büyük ülkeleri
İşte 2050'nin en büyük ülkeleri
İşte 2050'nin en büyük ülkeleri
İşte 2050'nin en büyük ülkeleri