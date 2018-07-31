İşte 2050'nin en büyük ülkeleri

Uluslararası bağımsız denetim firması PwC tarafından hazırlanan raporda, ülkelerin satın alma gücü paritesi bazında gayrı safi yurt içi hasılaları için 2050 yılı tahminleri yapıldı.



Raporda 30 devletin dünya ekonomisini elinde tutacağı vurgulandı, Türkiye'nin önemli bir sıçrama yaptığı görüldü. İşte sıralama...