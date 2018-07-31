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İşte 2050'nin en büyük ülkeleri

Uluslararası bağımsız denetim firması PwC tarafından hazırlanan raporda, ülkelerin satın alma gücü paritesi bazında gayrı safi yurt içi hasılaları için 2050 yılı tahminleri yapıldı.

Giriş Tarihi: 31.07.2018 10:43 Güncelleme Tarihi: 31.07.2018 10:50
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İşte 2050'nin en büyük ülkeleri
İşte 2050'nin en büyük ülkeleri

Uluslararası bağımsız denetim firması PwC tarafından hazırlanan raporda, ülkelerin satın alma gücü paritesi bazında gayrı safi yurt içi hasılaları için 2050 yılı tahminleri yapıldı.

Raporda 30 devletin dünya ekonomisini elinde tutacağı vurgulandı, Türkiye'nin önemli bir sıçrama yaptığı görüldü. İşte sıralama...

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İşte 2050'nin en büyük ülkeleri
İşte 2050'nin en büyük ülkeleri

30 - POLONYA

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İşte 2050'nin en büyük ülkeleri
İşte 2050'nin en büyük ülkeleri

29 - ARJANTİN

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İşte 2050'nin en büyük ülkeleri
İşte 2050'nin en büyük ülkeleri

28 - AVUSTRALYA

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İşte 2050'nin en büyük ülkeleri
İşte 2050'nin en büyük ülkeleri

27 - GÜNEY AFRİKA

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İşte 2050'nin en büyük ülkeleri
İşte 2050'nin en büyük ülkeleri

26 - İSPANYA

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İşte 2050'nin en büyük ülkeleri
İşte 2050'nin en büyük ülkeleri

25 - TAYLAND

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