5 soruda COP31: İşte tüm merak edilenler…

5- TÜRKİYE'NİN COP31'E EV SAHİPLİĞİ YAPMASI NE ANLAMA GELİYOR?
Türkiye, COP31 için Avustralya ile ortak adaylık sürecinde yer alıyordu.
Dün Brezilya'nın Belem kentinde düzenlenen COP30 Genel Kurulu'nda bir sonraki COP toplantısının Türkiye'de düzenlenmesi kararı alındı.
Bu kapsamda 196 ülke, gelecek yıl iklim için Türkiye'de aynı masaya oturacak.
COP31 Liderler Zirvesi'nin İstanbul'da, COP31'in de Antalya'da gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Böylece Türkiye, iki hafta boyunca küresel iklim diplomasisinin merkezi konumuna gelecek. Bu süreç, iklim finansmanı, temiz enerji ve yeşil teknoloji alanlarında uluslararası fonların ve yatırımcıların Türkiye'ye yönelik ilgisini belirgin şekilde artıracak.
Türkiye'nin iklim politikaları, emisyon azaltım hedefleri ve yeşil dönüşüm programları küresel ölçekte örnek olacak.