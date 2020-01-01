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Galeri 7 bölgeyi dolaşacak... Yerli otomobil vatandaşla buluşuyor
YRD İstanbul'un Yönetim Kurulu Başkanı Karadeniz
yerli otomobil ile ilgili "Marka lansmanı daha sonraki bir aşama ve marka lansmanıyla birlikte bildiğim kadarıyla araçlar 7 bölgeyi dolaşacak ve vatandaşlarla buluşturulacak." dedi.
Giriş Tarihi: 01.01.2020
11:47
Güncelleme Tarihi: 01.01.2020
11:48
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