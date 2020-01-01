Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • 7 bölgeyi dolaşacak... Yerli otomobil vatandaşla buluşuyor

7 bölgeyi dolaşacak... vatandaşla buluşuyor

YRD İstanbul'un Yönetim Kurulu Başkanı Karadeniz ile ilgili "Marka lansmanı daha sonraki bir aşama ve marka lansmanıyla birlikte bildiğim kadarıyla araçlar 7 bölgeyi dolaşacak ve vatandaşlarla buluşturulacak." dedi.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 01.01.2020 11:47 Güncelleme Tarihi: 01.01.2020 11:48
7 bölgeyi dolaşacak... Yerli otomobil vatandaşla buluşuyor
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
7 bölgeyi dolaşacak... Yerli otomobil vatandaşla buluşuyor
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
7 bölgeyi dolaşacak... Yerli otomobil vatandaşla buluşuyor
7 bölgeyi dolaşacak... Yerli otomobil vatandaşla buluşuyor
7 bölgeyi dolaşacak... Yerli otomobil vatandaşla buluşuyor
7 bölgeyi dolaşacak... Yerli otomobil vatandaşla buluşuyor
7 bölgeyi dolaşacak... Yerli otomobil vatandaşla buluşuyor
BİZE ULAŞIN