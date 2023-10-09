7500 TL ÜZERİ EMEKLİ MAAŞI ALANLAR NE KADAR ZAM ALACAK? SSK, Bağ-Kur Emekli maaşı 7500 TL üstü olanlara ek/ara zam var mı, yok mu, kaç TL alacak?

CEVDET YILMAZ: DÜŞÜK ALANLARI DESTEKLEYİCİ MAHİYETTE!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekli maaşı düzenlemesinin ne zaman yapılacağı ve bu konudaki çalışmalar için enflasyonun geniş kesimler üzerinde oluşturduğu olumsuz tahribatı gidermek üzere çok ciddi adımlar attıklarını, emekli maaşı için ek iyileştirmelere gittiklerini belirtti.

Cevdet Yılmaz, "İşçi emeklileri, Bağ-Kur emeklileri ve asgari emekli aylığı alanlara ilişkin oransal artışlar ve enflasyon farkı olacak. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla bu kesimlere dönük dengeleyici bir çalışmayı sürdürüyoruz. Çalışmayı yıl sonuna kadar tamamlayarak emeklimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Düşük alanları destekleyici mahiyette bir yaklaşımımız olacak" diye konuştu.