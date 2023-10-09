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Haberler Galeri 7500 TL ÜZERİ EMEKLİ MAAŞI ALANLAR NE KADAR ZAM ALACAK? SSK, Bağ-Kur Emekli maaşı 7500 TL üstü olanlara ek/ara zam var mı, yok mu, kaç TL alacak?
Giriş Tarihi: 09.10.2023 20:30 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 20:30

7500 TL ÜZERİ EMEKLİ MAAŞI ALANLAR NE KADAR ZAM ALACAK? SSK, Bağ-Kur Emekli maaşı 7500 TL üstü olanlara ek/ara zam var mı, yok mu, kaç TL alacak?

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla çalışmalarına başlanan emekliye ek zam son durum gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kabine gündemine gelmesi beklenen ara zam düzenlemesinin en düşük emekli maaşı üzerinde etkili olacağı belirtiliyor. Bu bağlamda ise ''7500 TL üzeri emekli maaşı alanlara ne kadar zam yapılacak?'' sorusu gündemdeki yerini koruyor. Aylığı 7500 liranın üstünde olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri "Emekli maaşı 7500 TL üstü olanlara ek zam var mı, yok mu?" sorusuna yanıt arıyor. İki bakanlık tarafından hazırlanan taslak metin, Meclis'ten geçtikten sonra yürürlüğe girecek. Gözler ise Başkan Erdoğan açıklamalarında. Peki, Ara zam ile emekli maaşı 7500 TL üzeri olan ne kadar maaş alacak, kaç TL? İşte, son dakika emekli maaşı haberleri ile 7500 TL üstü maaş alanların yeni zamlı emekli maaşları.

7500 TL üzeri emekli maaşı alanlara ne kadar zam yapılacak, kaç TL? Emekli maaşı 7500 TL üstü olanlara ek zam var mı, yok mu?

7500 TL üzeri emekli maaşı alanlara ne kadar zam yapılacak sorusu Kabine Toplantısı ile gündemdeki yerini aldı. Milyonlarca emeklinin gelirini artıracak Ocak zammı için enflasyon verisi birikmeye devam ederken gözler ara zam düzenlemesine çevrildi. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla ilgili bakanlıkların çalışmalarına başladığı emekliye ek zam son durum gelişmeleri yakından takip ediliyor. Düzenlemenin 7.500 TL olan en düşük emekli maaşını kapsadığı belirtiliyor. Bu kapsamda SSK, Bağ-Kur emeklileri ''Emekli maaşı 7500 TL üstü olanlara ek zam var mı, yok mu?'' sorusuna yanıt arıyor. İyileştirme detayları yanı sıra emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi de araştırılıyor. Peki, ara zam sonrası emekli maaşı 7500 TL üstü olan ne kadar maaş alacak, kaç TL? İşte, yanıtı…

7500 TL üzeri emekli maaşı alanlara ne kadar zam yapılacak, kaç TL? Emekli maaşı 7500 TL üstü olanlara ek zam var mı, yok mu?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİYE MÜJDE: KABİNEDE AÇIKLANACAK!

AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sıradaki toplantıda memur ve emekliye müjde verileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu ile ilgili açıklamasında "Şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor, ilk Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, müjde olarak verdiği işçi, memur ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile ilgili çalışmayı kabine toplantısı sonrası milletimizle paylaşacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

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7500 TL üzeri emekli maaşı alanlara ne kadar zam yapılacak, kaç TL? Emekli maaşı 7500 TL üstü olanlara ek zam var mı, yok mu?

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI İÇİN YEŞİL IŞIK!

Meclis açılışı ardından basın mensupları karşısına geçen Başkan Erdoğan, "Yılbaşından önce zam müjdesi olur mu?" sorusuna, "İnşallah." cevabını verdi.

New York'ta düzenlenen 78'inci Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sonrası Türkevi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliye yapılacak iyileştirme için şu ifadeleri kullandı:

"Fazla uzamaz. Yani en kısa zamanda. Uyguladığımız Orta Vadeli Programın başarıya ulaşmasıyla birlikte oluşacak refah artışında toplumun tüm kesimleri gibi tabii ki emeklilerimiz de payını alacaktır"

7500 TL üzeri emekli maaşı alanlara ne kadar zam yapılacak, kaç TL? Emekli maaşı 7500 TL üstü olanlara ek zam var mı, yok mu?

CEVDET YILMAZ: DÜŞÜK ALANLARI DESTEKLEYİCİ MAHİYETTE!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekli maaşı düzenlemesinin ne zaman yapılacağı ve bu konudaki çalışmalar için enflasyonun geniş kesimler üzerinde oluşturduğu olumsuz tahribatı gidermek üzere çok ciddi adımlar attıklarını, emekli maaşı için ek iyileştirmelere gittiklerini belirtti.

Cevdet Yılmaz, "İşçi emeklileri, Bağ-Kur emeklileri ve asgari emekli aylığı alanlara ilişkin oransal artışlar ve enflasyon farkı olacak. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla bu kesimlere dönük dengeleyici bir çalışmayı sürdürüyoruz. Çalışmayı yıl sonuna kadar tamamlayarak emeklimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Düşük alanları destekleyici mahiyette bir yaklaşımımız olacak" diye konuştu.

7500 TL üzeri emekli maaşı alanlara ne kadar zam yapılacak, kaç TL? Emekli maaşı 7500 TL üstü olanlara ek zam var mı, yok mu?

BAKAN ŞİMŞEK'TEN EMEKLİ ÇALIŞMASINDA SON DURUM

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı SSK, Bağ-Kur emekli zammı için çalışmalarına devam ediyor. Son durum Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklandı:

"En düşük emekli maaşı için Cumhurbaşkanımız bize talimatı verdi. Konu hakkında çalışıyoruz. Emeklilerimiz bizim için çok değerli" dedi.

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