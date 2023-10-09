7500 TL ÜZERİ EMEKLİ MAAŞI ALANLAR NE KADAR ZAM ALACAK? SSK, Bağ-Kur Emekli maaşı 7500 TL üstü olanlara ek/ara zam var mı, yok mu, kaç TL alacak?

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla çalışmalarına başlanan emekliye ek zam son durum gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kabine gündemine gelmesi beklenen ara zam düzenlemesinin en düşük emekli maaşı üzerinde etkili olacağı belirtiliyor. Bu bağlamda ise ''7500 TL üzeri emekli maaşı alanlara ne kadar zam yapılacak?'' sorusu gündemdeki yerini koruyor. Aylığı 7500 liranın üstünde olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri "Emekli maaşı 7500 TL üstü olanlara ek zam var mı, yok mu?" sorusuna yanıt arıyor. İki bakanlık tarafından hazırlanan taslak metin, Meclis'ten geçtikten sonra yürürlüğe girecek. Gözler ise Başkan Erdoğan açıklamalarında. Peki, Ara zam ile emekli maaşı 7500 TL üzeri olan ne kadar maaş alacak, kaç TL? İşte, son dakika emekli maaşı haberleri ile 7500 TL üstü maaş alanların yeni zamlı emekli maaşları.