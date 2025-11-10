Giriş Tarihi: 10.11.2025 11:35
Güncelleme Tarihi: 10.11.2025 11:55
ABD'de 40 günlük belirsizlik! Altın, petrol ve hisse senedi piyasaları hareketlendi: İşte son durum
ABD hükümetinin kapanması üzerinden neredeyse 40 gün geçti. Kayıtlara geçen en uzun kapanmanın sona ereceğine ilişkin beklentiler piyasalarda olumlu bir rüzgâr estirdi. Cuma günü artan risk iştahı haftanın ilk işlem günüde de kendini gösterirken S&P 500 vadeli işlemlerinde artışlar yaşandı. Altın ve petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketler görüldü. Aynı zamanda Japonya Başbakanı Takaichi'nin açıklamaları ve dolar endeksi takip ediliyor. İşte detaylar…