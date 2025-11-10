ABD’de 40 günlük belirsizlik! Altın, petrol ve hisse senedi piyasaları hareketlendi: İşte son durum

PETROL 64 DOLARIN ÜZERİNDE

Öte yandan brent petrol vadeli işlemlerde 64 doların üzerine kadar yükseldi. İki haftadır üst üste değer kaybeden petrol fiyatları küresel arzın talebi aşacağı beklentileriyle yönünü yukarı çevirdi. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretimi kısmen artırdıktan sonra durdurma yönündeki kararı da yatırımcılar tarafından bu endişelerin bir işareti olarak değerlendiriliyor. Yatırımcıların odağında, bu hafta yayınlanacak OPEC ve Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) aylık sektör raporları olacak. Brent petrolde teknik olarak 66,22 dolar direnç, 60,39 dolar destek bölgesi olarak izleniyor.