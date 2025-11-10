ABD’de 40 günlük belirsizlik! Altın, petrol ve hisse senedi piyasaları hareketlendi: İşte son durum

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 10.11.2025 11:35 Güncelleme Tarihi: 10.11.2025 11:55

ABD hükümetinin kapanması üzerinden neredeyse 40 gün geçti. Kayıtlara geçen en uzun kapanmanın sona ereceğine ilişkin beklentiler piyasalarda olumlu bir rüzgâr estirdi. Cuma günü artan risk iştahı haftanın ilk işlem günüde de kendini gösterirken S&P 500 vadeli işlemlerinde artışlar yaşandı. Altın ve petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketler görüldü. Aynı zamanda Japonya Başbakanı Takaichi'nin açıklamaları ve dolar endeksi takip ediliyor. İşte detaylar…

ABD hükümetinin kapanmasının sona ereceğine dair beklentiler piyasaları etkisi altına aldı. ABD Merkez Bankası'nın faiz kararının alacağı yön de fiyatlarda etkili oldu. Sekiz Senato Demokratı, 30 Ocak'a kadar hükümeti finanse edecek ve eyaletlere ödemeleri yeniden başlatacak geçici anlaşmayı destekleyerek Cumhuriyetçi çoğunluğa katıldı. Gelecek Cuma günü hükümetin yeniden açılacağı umutları arttı. Altın, petrol ve hisse senedi piyasalarında son durum…

ALTIN YÜZDE 1 YÜKSELDİ

ABD hükümeti tarihinin en uzun soluklu kapanmasını geride bırakmaya hazırlanıyor. ABD hükümetinin açılmasına rağmen yüz yüze veri toplamanın durması nedeniyle ekim ayı TÜFE'sinin açıklamama ihtimali arttı. Tarım dışı istihdam verisi ise 2 haftadır açıklanmıyor. Bu kapsamda ABD ekonomisine ilişkin artan riskler nedeniyle altın yüzde 1 düzeyinde değer kazanarak 4 bin 50 dolara çıktı. Bununla beraber ABD Senatosu, hükümetin kapanmasını sona erdirmek için anlaşmanın ilk aşamasında mutabık kaldı. Piyasalar FED'in aralıkta faiz indirim ihtimalini %63 olarak tahmin ediyor.

PETROL 64 DOLARIN ÜZERİNDE

Öte yandan brent petrol vadeli işlemlerde 64 doların üzerine kadar yükseldi. İki haftadır üst üste değer kaybeden petrol fiyatları küresel arzın talebi aşacağı beklentileriyle yönünü yukarı çevirdi. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretimi kısmen artırdıktan sonra durdurma yönündeki kararı da yatırımcılar tarafından bu endişelerin bir işareti olarak değerlendiriliyor. Yatırımcıların odağında, bu hafta yayınlanacak OPEC ve Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) aylık sektör raporları olacak. Brent petrolde teknik olarak 66,22 dolar direnç, 60,39 dolar destek bölgesi olarak izleniyor.

HİSSE PİYASALARINDA HAREKETLİLİK

Öte yandan hisse senedi piyasaları yükselişe geçerken dolar endeksi geçtiğimiz hafta kaydettiği kayıpları telafi ederek 99,55 seviyelerine geldi. Senato yaşanan ılımlı gelişmelerle Nasdaq vadeli işlemleri %1,1, S&P 500 vadeli işlemleri %0,65 yükseldi.
Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi %1.02, Japonya'nın Nikkei endeksi %1 artış kaydetti. Öte yandan ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi 3.5 baz puan artışla %4.1278 seviyesine kadar geldi.

JAPONYA'DAKİ GELİŞMELER YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Öte yandan Japonya Başbakanı Takaichi, BOJ'un para politikasını uygun şekilde yönlendirmesini umduğunu söyledi. Japonya'da yalnızca maliyet artırıcı faktörlerle değil aynı zamanda ücret artışıyla da yönlendirilen %2 enflasyona sürdürülebilir bir şekilde ulaşabilmesi için para uygun şekilde yönlendirilmesi Japon piyasalarında önemli bir beklenti olarak ön plana çıkıyor.