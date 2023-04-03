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Haberler Galeri Abdülhamid Han şimdi daha güçlü! Dünyadaki muadillerine fark attı
Giriş Tarihi: 03.04.2023 14:21 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 14:21

Abdülhamid Han şimdi daha güçlü! Dünyadaki muadillerine fark attı

Türkiye, yerli ve milli teknolojide yaptığı hamlelerle karada, havada ve denizde TSK'nın gücüne güç katmaya devam ederken, bir çok alana da katma değerli ivmeler kazandırıyor. Petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına hız kesmeden devam edilirken, GNSS sinyalini engelleyen ve önemli yüksek teknolojileri barındıran ASELSAN yapımı KARETTA'lar, Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarında kullanılan Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'ne entegre edildi. Bu eklenti ile gemi ASELSAN'ın sağladığı güvenli konum bilgisi ile görev yapacak.

Abdülhamid Han şimdi daha güçlü! Dünyadaki muadillerine fark attı

ASELSAN, milli mühendislik gücüyle GNSS sinyalinin karışmasını engelleyecek, içerisinde birçok yüksek teknolojiyi barındıran KARETTA'yı dünyanın en donanımlı 5 sondaj gemisinden biri olan Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'ne entegre etti.

Abdülhamid Han şimdi daha güçlü! Dünyadaki muadillerine fark attı

İHASAVAR İLE DOĞRULANDI

KARETTA Karıştırmaya Dayanıklı GNSS Sistemi, Abdülhamid Han Gemisi'nin sondaj kulesi ve seyrüsefer sistemi alıcısına, sondaj faaliyetleri sırasında karıştırma durumunda etkilenmemesi için entegre edildi. Ürünün başarılı konum ürettiği yine ASELSAN'ın geliştirdiği karıştırıcı sistem olan İHASAVAR ile doğrulandı.

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Abdülhamid Han şimdi daha güçlü! Dünyadaki muadillerine fark attı

GÜÇLÜ KARIŞTIRMAYA ETKİN KORUMA

ASELSAN tarafından geliştirilen ve dünyada aynı anda çoklu bantta koruma sağlayan nadir sistemlerden olan KARETTA Anti-Jam GNSS (Küresel Navigasyon Uydu Sistemi) yerli ve milli çözüm olarak ülkemize kazandırıldı. Kara, hava, deniz araçları, insansız sistemler ve füzelerin yoğun elektronik karıştırma ortamında KARETTA Anti-Jam GNSS Sistemi, konum bilgilerini kaybetmeden görev yapabilmelerine imkân sağlıyor.

Abdülhamid Han şimdi daha güçlü! Dünyadaki muadillerine fark attı

ABDÜLHAMİD HAN SONDAJ GEMİSİ ARTIK DAHA GÜVENDE

Bu çalışmayla Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, KARETTA Karıştırmaya Dayanıklı GNSS Sistemi'ni kullanarak, elektronik karıştırma ortamında konum bilgisini kaybetmeden görev yapacak ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirdiği hidrokarbon arama çalışmalarını daha güvenli şekilde icra edecek.

Abdülhamid Han şimdi daha güçlü! Dünyadaki muadillerine fark attı

GNSS KARIŞTIRMALARA KARŞI ASELSAN ÇÖZÜMÜ: KARETTA

Bu faaliyetle KARETTA Karıştırmaya Dayanıklı GNSS Sistemi, bütün Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı sondaj ve sismik araştırma gemilerine entegre edilebilir duruma getirildi. ASELSAN, KARETTA ile Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltacak bütün platformların karıştırma faaliyetlerinden etkilenmeden görevlerini yapabilmeleri için çalışmalarını sürdürecek.

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