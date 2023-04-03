Giriş Tarihi: 03.04.2023 14:21 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 14:21

Abdülhamid Han şimdi daha güçlü! Dünyadaki muadillerine fark attı

Türkiye, yerli ve milli teknolojide yaptığı hamlelerle karada, havada ve denizde TSK'nın gücüne güç katmaya devam ederken, bir çok alana da katma değerli ivmeler kazandırıyor. Petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına hız kesmeden devam edilirken, GNSS sinyalini engelleyen ve önemli yüksek teknolojileri barındıran ASELSAN yapımı KARETTA'lar, Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarında kullanılan Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'ne entegre edildi. Bu eklenti ile gemi ASELSAN'ın sağladığı güvenli konum bilgisi ile görev yapacak.