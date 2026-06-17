Abur cubura sağlık katkı payı geliyor! Her yıl yeniden değerleme oranında artacak

Taslak metne göre fon, Sağlık Bakanlığı bünyesinde kamu tüzel kişiliği olarak kurulacak ve yönetim kurulu kararıyla harcama yapacak. Gelir ve kurumlar vergisi stopajına tabi tutulmayacak. Damga vergisi, veraset ve intikal vergisi ile bazı finansman yüklerinden istisna tutulacak.