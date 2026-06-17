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Abur cubura sağlık katkı payı geliyor! Her yıl yeniden değerleme oranında artacak
Giriş Tarihi: 17.06.2026 09:19
Güncelleme Tarihi: 17.06.2026 09:20
Abur cubura sağlık katkı payı geliyor! Her yıl yeniden değerleme oranında artacak
Sağlık Bakanlığı'nın sağlık alanında kamu kurum ve kuruluşlarına kaynak aktarımı ile okullardaki beslenme programlarını desteklemek amacıyla kurmayı planladığı "Sağlıklı Hayata Katkı Fonu"nun detayları netleşmeye başladı. Taslağa göre şekerli içecekler, atıştırmalıklar ve tütün gibi bazı ürünlerden sağlık katkı payı alınacak. Tutarlar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak.