Afgan çoban meselesi! Emek yoğun mesleklerde Türk işçi bulmak neredeyse imkansız…

"EMEK YOĞUN SEKTÖRLERDE TÜRK İŞÇİ BULMAK NEREDEYSE İMKÂNSIZ HALE GELDİ"

"Birçok sektörde eleman sorunu had safhaya ulaşmış durumda… Hele ki, emek yoğun sektörlerde Türk işçi bulmak neredeyse imkânsız hale geldi" diyen Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, bugünkü yazısında Türkiye'deki eleman sorununu kaleme aldı.

İşte Güngör'ün o yazısı:

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın "Afgan çobanlar gitse tarım, hayvancılık kalmaz" sözleri üzerinden günlerdir kıyamet koparılıyor. Kıyameti koparanlar belli çevreler… Sanki ilk kez duymuşlar gibi… Yahu bir süredir Türkiye'de nereye gitseniz aynı sorunu dinlemiyor musunuz? Birçok sektörde eleman sorunu had safhaya ulaşmış durumda… Hele ki, emek yoğun sektörlerde Türk işçi bulmak neredeyse imkânsız hale geldi.

Eskiden hatırlıyorum. Bizim köyde tarladaki taşları temizleyen de eken de çapa yapan da hasadı toplayan da orada yaşayan köylülerdi. Sonra onların birçoğu şehre taşındı. Kalanlar da ihtiyaç sahibi olsa da çalışmamaya başladı. Tarlasını ekip biçtirmek isteyen ya da koyununu, ineğini otlatmak isteyen göçmen işçiye mecbur kaldı. (Bu arada meseleyi siyasi malzeme yapmaya kalkanlara kanmayın. Kanada'dan ABD'ye, Avrupa'dan Asya'ya birçok ülkede tarımda ihtiyaç duyulan işgücü geçici göçlerle karşılanıyor)