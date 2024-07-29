AJet 50 ülkeye uçacak! Genel Müdür Sarp açıkladı: Hedef 5.5 saat mesafe...

150 UÇAĞA ULAŞACAĞIZ



Sarp, 6 aylık dönemde bakıldığında proje takvimleriyle birebir aynı gittiklerinin bilgisini paylaşarak, kendilerinin ayrı bir IT yapısına sahip olduklarını belirtti. Kerem Sarp, "Bizim amacımız ekim sonuna doğru bu takvimde ilerleyip AJet'in dijitalleşmede diğer sektördeki düşük maliyetli havayollarıyla aynı teknolojiye kavuşması ve ondan sonra da hızlı bir şekilde teknolojisini daha fazla ilerleterek, birçok işini yapay zekâları kullanarak, iş süreçlerini kısaltarak kullanıcının daha hızlı erişebileceği bir iş modeline geçmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

PİLOT ALIMI BAŞLADI

Markanın dönüşüm sürecinin biraz uzun süreceğini kaydeden Sarp, filodaki uçak durumunu da anlattı. Kerem Sarp, 3 yıllık süreçte 100'e yakın uçağın AJet işletme ruhsatına geçmesini planladıklarını aktararak, "Bu sene 5'ti bunu 8 yaptık. Önümüzdeki sene için şu anda biz pilot alım ilanlarına çıktık, yurtiçi ve yurtdışı. Buradan gelecek pilot sayısı bizim için çok önemli" bilgisini paylaştı.



On yıllık stratejilerine değinen Sarp, filodaki uçak sayısını 2028'de 150'ye ulaştırma, ondan sonra da 200 uçağı geçme hedeflerinin olduklarını vurguladı.



Sarp, bu hedefleri sürekli takip ettiklerini dile getirerek, "Ben şunu söylüyorum, biz 2025'e gelmeden önce eğer beklediğimiz büyümeleri gerçekleştirirsek, 150 uçağa daha hızlı ulaşacağımızı görüyoruz. Şu anda ciddi anlamda bir talep var. Bu talebi karşılamakta şu anda zorluk çekiyoruz. Yani bugün 80 değil, 90 değil, bundan 10 tane daha fazla uçağımız olsaydı şu anda çok daha fazla opere edebileceğimizi ve bu uçakları da doldurabileceğimizi görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.