AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Benzin ve motorin için büyük indirim yolda: Petrol çok sert düştü: İşte detaylar...

PETROL FİYATLARINDA SERT KAYIPLAR

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alan tarifeleri açıklaması piyasalarda taşları yerinden oynattı. Donald Trump'ın tarifelerinin yürürlüğe girmesiyle petrol fiyatları %10'dan fazla düştü. Küresel petrol fiyatlarında tek bir günde %7'den fazla düşüş görüldü. 2020 yılının ortasından bu yana ilk kez petrol fiyatlarında bir günde bu kadar hızlı bir gerileme gerçekleşti. Çin'e uygulanan gümrük vergilerinin üretimi düşüreceği beklentisi petrol piyasalarında korkuları körükledi. Uzmanlar, artan ticaret anlaşmazlıklarının endüstriyel yavaşlamalara yol açabileceği ifade ederken bu durumun petrol tüketimini daha yavaşlatabileceği uyarısında bulundu.