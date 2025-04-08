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Haberler Galeri AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Benzin ve motorin için büyük indirim yolda: Petrol çok sert düştü: İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 08.04.2025 10:26 Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 10:49

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Benzin ve motorin için büyük indirim yolda: Petrol çok sert düştü: İşte detaylar...

Son dakika haberi: ABD ve Çin arasındaki tarife savaşlarıyla beraber üretimin düşeceğine yönelik beklentiler petrol fiyatlarını son 4 yılın en düşük seviyesine çekti. Petrol, 65 doların altına kadar gerilerken fiyatlardaki ani düşüşte OPEC ülkelerinin üretim artırma kararları da etkili oldu. Piyasalarda yaşanan bu hareketlilik sadece Türkiye'de değil tüm dünyada da gözleri motorin benzin fiyatlarına çevirdi. Akaryakıt fiyatları için yeni indirimlerin gelmesi bekleniyor. İşte detaylar...

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Benzin ve motorin için büyük indirim yolda: Petrol çok sert düştü: İşte detaylar...

Trump'ın tarife baskısı borsalarla beraber emtia piyasalarında da fırtına etkisi yarattı. Küresel borsalarda satış baskısı yaşanırken sert düşüşler görüldü. Altın rekor üzerine rekor kırdı, petrol fiyatları 65 doların altına geriledi. Petrol piyasalarında yaşanan değer kayıpları sonrası araç sahipleri akaryakıt fiyatları için belirlenecek yeni bedelleri takip etmeye başladı. Motorin ve benzin fiyatlarına indirim gelmesi bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Benzin ve motorin için büyük indirim yolda: Petrol çok sert düştü: İşte detaylar...

PETROL FİYATLARINDA SERT KAYIPLAR

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alan tarifeleri açıklaması piyasalarda taşları yerinden oynattı. Donald Trump'ın tarifelerinin yürürlüğe girmesiyle petrol fiyatları %10'dan fazla düştü. Küresel petrol fiyatlarında tek bir günde %7'den fazla düşüş görüldü. 2020 yılının ortasından bu yana ilk kez petrol fiyatlarında bir günde bu kadar hızlı bir gerileme gerçekleşti. Çin'e uygulanan gümrük vergilerinin üretimi düşüreceği beklentisi petrol piyasalarında korkuları körükledi. Uzmanlar, artan ticaret anlaşmazlıklarının endüstriyel yavaşlamalara yol açabileceği ifade ederken bu durumun petrol tüketimini daha yavaşlatabileceği uyarısında bulundu.

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AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Benzin ve motorin için büyük indirim yolda: Petrol çok sert düştü: İşte detaylar...

Trump'ın 2 Nisan'daki gümrük vergisini duyurması sonrası gerçekleşen yüzde 13,3'lük düşüş derinleşerek devam ediyor. Trump pompadaki rahatlamanın enflasyonu düşüreceğini savunurken uzmanlara göre bu durum küresel ticaretin bozulmasına ve maliyetlerin artmasına neden olacak.

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Benzin ve motorin için büyük indirim yolda: Petrol çok sert düştü: İşte detaylar...

OPEC KARARLARI ETKİLİ OLDU

OPEC+ üyesi sekiz ülke mayısta günde 411 bin varil artırma planlarını sürdüreceklerini açıkladılar. Üretim kapasitesinin düşeceğine yönelik beklentilerle beraber arz tarafında da artışların yaşanacağının bildirilmesi petrolde tablonun kırmızıya dönmesine neden oldu. OPEC, "Bu artış, mayıs ayı için planlanan miktarın yanı sıra iki aylık ek artışı da kapsıyor" dedi.

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Benzin ve motorin için büyük indirim yolda: Petrol çok sert düştü: İşte detaylar...

BANKALAR PEŞ PEŞE PETROL FİYATLARI İÇİN TAHMİNLERİNİ GÜNCELLEDİ

Petrol piyasalarındaki hareketli seyir sonrası dünyanın önemli finans kurumlarından fiyatlara ilişkin açıklamalar geldi.

Goldman Sachs: Banka kısa süre içinde iki kez fiyat tahminlerini değiştirdi. Bankaya göre petrol 2026 yılında ortalama 58 dolar seviyelerinde kalacak. Goldman daha önce 2026 yılı için petrol tahminini 62 dolar ve 59 dolar olarak açıklamıştı. Goldman ayrıca ABD'deki resesyon olasılığını %45'e çıkardı. Kurum, tarifelerin tersine çevrilmesinin fiyatları mevcut tahminlerin üzerine çıkarabileceğini ifade ederken petrol piyasalarının uzun süreli zayıflığa hazırlandığını da açıkladı.