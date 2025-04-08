Petrol fiyatlarındaki düşüş sürecek mi? | Video
ABD ve Çin arasındaki tarife savaşlarıyla beraber üretimin düşeceğine yönelik beklentiler petrol fiyatlarını son 4 yılın en düşük seviyesine çekti. Petrol, 65 doların altına kadar gerilerken fiyatlardaki ani düşüşte OPEC ülkelerinin üretim artırma kararları da etkili oldu. Piyasalarda yaşanan bu hareketlilik sadece Türkiye'de değil tüm dünyada da gözleri motorin benzin fiyatlarına çevirdi. Akaryakıt fiyatları için yeni indirimlerin gelmesi bekleniyor.
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