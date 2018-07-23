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Ne Bodrum ne de Antalya... Yerli ve yabancı turist akın etti!

Batı 'in incisi 'da 30 kilometre uzunluğundaki plajlar tıklım tıklım doldu. Eşsiz güzelliğe sahip olan plajları özellikle Ankaralıların tercih ettiği görüldü

Giriş Tarihi: 23.07.2018 14:32 Güncelleme Tarihi: 23.07.2018 14:44
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Ne Bodrum ne de Antalya... Yerli ve yabancı turist akın etti!
Ne Bodrum ne de Antalya... Yerli ve yabancı turist akın etti!

'de aşırı sıcakların bastırması ve gölgede 34 derece sıcaklığın görülmesiyle birlikte sahilleri tıklım tıklım doldu. Plajlara akın eden yerli ve yabancı turistler, Karadeniz'in serin sularında serinlerken görüntülendi.

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Ne Bodrum ne de Antalya... Yerli ve yabancı turist akın etti!
Ne Bodrum ne de Antalya... Yerli ve yabancı turist akın etti!

Ankara ve Anadolu'nun çeşitli il ve ilçelerinden gelen turistler, aşırı sıcaklar nedeniyle 'in serin sularını tercih ettiklerini belirterek,

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Ne Bodrum ne de Antalya... Yerli ve yabancı turist akın etti!
Ne Bodrum ne de Antalya... Yerli ve yabancı turist akın etti!

"Ankara'ya çok yakın olan 'yı tercih ettik. Burası çok temiz ve rahat, serin sularında serinlemenin tadını çıkarıyoruz" dedi.

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Ne Bodrum ne de Antalya... Yerli ve yabancı turist akın etti!
Ne Bodrum ne de Antalya... Yerli ve yabancı turist akın etti!
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Ne Bodrum ne de Antalya... Yerli ve yabancı turist akın etti!
Ne Bodrum ne de Antalya... Yerli ve yabancı turist akın etti!
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Ne Bodrum ne de Antalya... Yerli ve yabancı turist akın etti!
Ne Bodrum ne de Antalya... Yerli ve yabancı turist akın etti!
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Ne Bodrum ne de Antalya... Yerli ve yabancı turist akın etti!
Ne Bodrum ne de Antalya... Yerli ve yabancı turist akın etti!
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