Ne Bodrum ne de Antalya... Yerli ve yabancı turist akın etti!

Batı Karadeniz'in incisi Akçakoca'da 30 kilometre uzunluğundaki plajlar tıklım tıklım doldu. Eşsiz güzelliğe sahip olan plajları özellikle Ankaralıların tercih ettiği görüldü

Giriş Tarihi: 23.07.2018 14:32 Güncelleme Tarihi: 23.07.2018 14:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





