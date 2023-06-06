Giriş Tarihi: 06.06.2023 15:54 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023 15:54

Altın almalı mı satmalı mı? İslam Memiş'ten FLAŞ altın yorumu: Alım fırsatı verebilir

Altın fiyatlarında yükselişin güçlenmesiyle Kapalıçarşı'da hareketlilik arttı. Yatırım yapan vatandaşlar ise gözlerini altın fiyatlarına çevirdi. Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını en çok takip edilenler arasına girdi. Bu noktada altın almalı mı satmalı mı? Altın tekrar alım fırsatı verir mi? soruları merak konusu oldu. Altın fiyatları hakkında kritik açıklamalarda bulunan Finans Analisti İslam Memiş, detayları tarih vererek A Haber'de aktardı. Memiş, "Altın yatırımı yapacak vatandaşlar için haziran ayı içerisinde bir alım fırsatı ön plana çıkabilir" açıklamasında bulundu.