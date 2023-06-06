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Haberler Galeri Altın almalı mı satmalı mı? İslam Memiş'ten FLAŞ altın yorumu: Alım fırsatı verebilir
Giriş Tarihi: 06.06.2023 15:54 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023 15:54

Altın almalı mı satmalı mı? İslam Memiş'ten FLAŞ altın yorumu: Alım fırsatı verebilir

Altın fiyatlarında yükselişin güçlenmesiyle Kapalıçarşı'da hareketlilik arttı. Yatırım yapan vatandaşlar ise gözlerini altın fiyatlarına çevirdi. Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını en çok takip edilenler arasına girdi. Bu noktada altın almalı mı satmalı mı? Altın tekrar alım fırsatı verir mi? soruları merak konusu oldu. Altın fiyatları hakkında kritik açıklamalarda bulunan Finans Analisti İslam Memiş, detayları tarih vererek A Haber'de aktardı. Memiş, "Altın yatırımı yapacak vatandaşlar için haziran ayı içerisinde bir alım fırsatı ön plana çıkabilir" açıklamasında bulundu.

Altın almalı mı satmalı mı? İslam Memiş’ten FLAŞ altın yorumu: Alım fırsatı verebilir

Altın piyasasında beklentiler ne yönde? Altın yatırım aracı olmaya devam edecek mi? Altın piyasasında beklenti ne yönde? Altın yatırım aracı olmaya devam edecek mi? Altın alınmalı mı, satılmalı mı? Altın fiyatları düşer mi yükselir mi?

Altın almalı mı satmalı mı? İslam Memiş’ten FLAŞ altın yorumu: Alım fırsatı verebilir

Merak edilen tüm soruları Finans Analisti İslam Memiş'in yorumladı. İslam Memiş'in yorumları şu şekilde:

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Altın almalı mı satmalı mı? İslam Memiş’ten FLAŞ altın yorumu: Alım fırsatı verebilir

"Ons altın şu anda bin 960 dolar seviyesinde stabil durumunu hala devam ettiriyor. 1.968 dolar seviyesinin kırılması biraz zor. Kısa vadede 1910 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme bekliyorum ons altın tarafında. Benim altın olarak yönüm negatif. Altın şu anda dolar endeksli olarak yükseliş gösteriyor.

Altın almalı mı satmalı mı? İslam Memiş’ten FLAŞ altın yorumu: Alım fırsatı verebilir

Gram altın dolar kurundan almış olduğu destekle güne yükselişle başladı. Şu anda Kapalıçarşı piyasasında gram altın 1.380 TL seviyesinde seyrediyor. 1350/1400 TL arasını kısa vadede takip etmeye devam ediyoruz.

Altın almalı mı satmalı mı? İslam Memiş’ten FLAŞ altın yorumu: Alım fırsatı verebilir

"DOLAR/TL KURUNDA DÜŞÜŞ BEKLİYORUZ"

Gözlerimiz 2 hafta sonra Merkez Bankası'nın faiz kararında. Merkez faiz artırımına giderse dolar/TL kurunda bir düşüş bekliyoruz.

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