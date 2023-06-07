Altında son durum! Gram altında yükseliş sürecek mi? Uzman isim cevapladı | Video

Kapalıçarşı'da, altın fiyatlarının yaşadığı yükseliş sonrası hareketlilik arttı. Yatırımcılar için ise altın piyasası odak konusu haline geldi. "Altın piyasasında beklentiler ne yönde? Altın yatırım aracı olmaya devam edecek mi? Altın piyasasında beklenti ne yönde? Altın yatırım aracı olmaya devam edecek mi? Altın alınmalı mı, satılmalı mı? Altın fiyatları düşer mi yükselir mi?" soruları merak konusu oldu. Merak edilen tüm soruları Finans Analisti İslam Memiş A Haber'de yorumladı.