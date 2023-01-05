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Haberler Galeri Altın fiyatları 2023 rekorunu kırdı! İslam Memiş'ten dikkat çeken altın yorumu: 1350-1450 TL görülebilir
Giriş Tarihi: 05.01.2023 16:53 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 16:53

Altın fiyatları 2023 rekorunu kırdı! İslam Memiş'ten dikkat çeken altın yorumu: 1350-1450 TL görülebilir

Ons altın, geçtiğimiz seneyi Rusya Lideri Vladimir Putin'in kararı ve Fed'in faiz artış sürecinde yumuşayacağı beklentisiyle 6 ayın rekor seviyesini görmesiyle kapatmıştı. Gram altın ise buradan esen rüzgarlarla tarihi zirvesini görerek seneyi kapattı. 2023 yılına da altın fiyatları hızlı başladı. Piyasalarda 'Altın fiyatlarındaki yükseliş devam edecek mi? sorusu piyasalarda merak konusu oldu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. "Altın almalı mı satmalı? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?" İşte detaylar...

Altın fiyatları 2023 rekorunu kırdı! İslam Memiş’ten dikkat çeken altın yorumu: 1350-1450 TL görülebilir

2023'e girerken ons altın fiyatı 1.865 dolar seviyesine kadar yükseliş kaydetti ve 6 ayın zirvesini gördü. Gram altın ise buradan aldığı destekle 1.124 TL'yi görerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Altın fiyatları 2023 rekorunu kırdı! İslam Memiş’ten dikkat çeken altın yorumu: 1350-1450 TL görülebilir

ONS ALTIN 6 AYIN, GRAM ALTIN TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRDI

2023 yılında ons altın 1865 dolar seviyesini görerek 6 ayın zirvesini görürken, gram altın ise 1.124 TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Altın fiyatlarında gerçekleşen dalgalanmalar sonrası Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında altın fiyatları üzerine beklentilerini paylaştı.

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Altın fiyatları 2023 rekorunu kırdı! İslam Memiş’ten dikkat çeken altın yorumu: 1350-1450 TL görülebilir

"ALTINDA KAR SATIŞI YAŞANDI"

Yeni yıla yüsek seviyeden başlayan altın fiyatlarının şu anda 1.850 dolara gerilemesini değerlendiren Memiş, kar satışı yaşandığını belirtti.

"Ons altın, 1.815 dolar destek seviyesine kadar geri çekilebilir" ifadelerini kullanan Memiş, orta ve uzun vadede ise 1.960 dolar yukarı yönü kırıldıktan sonra yıl içerisinde 2.000 dolar seviyesi üzerinde ataklar gerçekleştirebileceğini söyledi.

Altın fiyatları 2023 rekorunu kırdı! İslam Memiş’ten dikkat çeken altın yorumu: 1350-1450 TL görülebilir

"GRAM ALTIN 1.450 TL SEVİYESİNE YÖNELEBİLİR"

Gram altın TL fiyatının 1.114 seviyesi ile yeni yıla yükselişle başladığını belirten Memiş, "Şu anda ise tekrar değer kazarak 1.131-1.135 TL aralığında. Gram altında 1.100 seviyesine kadar geri çekilmelerin olabileceğini öngörüyorum fakat tekrardan orta ve uzun vadede değerlendirirsek 1250-1350-1450 TL rakamlarını yıl içerisinde beklemeye devam ediyoruz." dedi.

Altın fiyatları 2023 rekorunu kırdı! İslam Memiş’ten dikkat çeken altın yorumu: 1350-1450 TL görülebilir

"ALTIN İÇİN GERİ ÇEKİLMELER ALIM FIRSATI"

Altında kısa vade yaşanacak geri çekilmeler olabileceğini ifade eden Memiş, "Yaşanabilecek geri çekilmelerin alım fırsatı verebileceiğini düşünüyorum" dedi ve şöyle devam etti:

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