Giriş Tarihi: 05.01.2023 16:53 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 16:53

Altın fiyatları 2023 rekorunu kırdı! İslam Memiş'ten dikkat çeken altın yorumu: 1350-1450 TL görülebilir

Ons altın, geçtiğimiz seneyi Rusya Lideri Vladimir Putin'in kararı ve Fed'in faiz artış sürecinde yumuşayacağı beklentisiyle 6 ayın rekor seviyesini görmesiyle kapatmıştı. Gram altın ise buradan esen rüzgarlarla tarihi zirvesini görerek seneyi kapattı. 2023 yılına da altın fiyatları hızlı başladı. Piyasalarda 'Altın fiyatlarındaki yükseliş devam edecek mi? sorusu piyasalarda merak konusu oldu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. "Altın almalı mı satmalı? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?" İşte detaylar...