Altın fiyatları Nisan ayına hareketli başladı: 1 Nisan 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları, hafta kapanışına doğru yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta yükseliş gösteren altın fiyatları, Nisan ayına da hareketli başladı. Bu nedenle de altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri ve altın alış satış grafikleri yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Bankalar ve Kapalıçarşı'dan alınan son verilere göre, çeyrek altın fiyatı 735 liradan işlem görürken gram altın ise 454 liradan işlem görüyor. Diğer altın türleri de göz önüne alındığında, Nisan ayının ilk gününde altın fiyatları ne kadar oldu? 1 Nisan Perşembe 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Son dakika gelişmeleri!

AYIN İLK GÜNÜNDE ALTIN FİYATLARI HAREKETLENDİ! 1 NİSAN 2021 PERŞEMBE

Nisan ayının ilk gününde altın fiyatları hareketlendi. Geçen hafta olduğu gibi bu hafta da yükselişini sürdüren sarı metal alış ve satış fiyatları sabah saatleri itibarıyla sorgulanmaya başlandı.