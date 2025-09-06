Giriş Tarihi: 06.09.2025 14:11
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 14:37
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! ABD istihdam verisi sonrası hızlı yükseldi! %3'lük kazancın ardından gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?
Altın fiyatları, beklenenden zayıf gelen ABD istihdam verileri sonrası yüzde 1'lik sıçramayla yükselişe geçti. ABD iş gücü piyasasında yaşanan gelişmeler altın fiyatlarını desteklemeye devam etti. Piyasalarda FED faiz indirim ihtimalleri yüzde 100'ün üzerine çıktı. Ons altından destek alan gram altın haftayı yüzde 5 artışla kapattı. Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?