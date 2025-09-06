Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! ABD istihdam verisi sonrası hızlı yükseldi! %3'lük kazancın ardından gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?
Giriş Tarihi: 06.09.2025 14:11 Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 14:37

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! ABD istihdam verisi sonrası hızlı yükseldi! %3'lük kazancın ardından gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?

Altın fiyatları, beklenenden zayıf gelen ABD istihdam verileri sonrası yüzde 1'lik sıçramayla yükselişe geçti. ABD iş gücü piyasasında yaşanan gelişmeler altın fiyatlarını desteklemeye devam etti. Piyasalarda FED faiz indirim ihtimalleri yüzde 100'ün üzerine çıktı. Ons altından destek alan gram altın haftayı yüzde 5 artışla kapattı. Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?

SABAH.COM.TR EKONOMİ
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! ABD istihdam verisi sonrası hızlı yükseldi! %3’lük kazancın ardından gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?

Altın fiyatları ABD ekonomisindeki gelişmelerden etkilenmeye devam ediyor. Gram altın ons altındaki yükselişten destek alarak hafta boyunca rekor seviyeleri test etti. Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! ABD istihdam verisi sonrası hızlı yükseldi! %3’lük kazancın ardından gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?

ALTIN FİYATLARI İSTİHDAM VERİLERİ İLE GÜÇLENDİ

Altın fiyatları cuma günü, beklenenden zayıf gelen ABD istihdam raporu ve Federal Rezerv'in faiz indirimlerine yönelik beklentilerle ons başına 3 bin 595 dolar seviyelerinin üzerinden çıktı. ABD ekonomisi ağustos ayında sadece 22 bin istihdama ortaya çıkardı. Bu rakam 75 binlik tahminlerinden altında kalırken ABD ekonomisindeki yavaşlama işaret etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! ABD istihdam verisi sonrası hızlı yükseldi! %3’lük kazancın ardından gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?

İşsizlik oranı ise beklentilere paralel gelmesine rağmen 2021'den beri en yüksek seviye olan yüzde 4,3'lük seviyeyi gördü. Soğuyan iş gücü piyasası Fed'in bu ayın sonlarında faiz indirimine gideceği beklentilerini güçlendirdi. Piyasalar 66 baz puanlık indirim bekliyor. Bu hafta külçe altının yaklaşık %3 değer kazandı.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! ABD istihdam verisi sonrası hızlı yükseldi! %3’lük kazancın ardından gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Öte yandan külçe altının gram fiyatı yüzde 5,10 artışla 4 bin 768,93 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 5,06 yükselişle 32 bin 202 liraya çıktı.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! ABD istihdam verisi sonrası hızlı yükseldi! %3’lük kazancın ardından gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 4.789,97
SATIŞ: 4.793,21

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! ABD istihdam verisi sonrası hızlı yükseldi! %3’lük kazancın ardından gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 7.789,00
SATIŞ: 7.855,00

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! ABD istihdam verisi sonrası hızlı yükseldi! %3’lük kazancın ardından gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 30.655,81
SATIŞ: 31.251,70

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! ABD istihdam verisi sonrası hızlı yükseldi! %3’lük kazancın ardından gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 31.060,00
SATIŞ: 31.277,00