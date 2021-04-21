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Haberler Galeri Altın fiyatları son dakika - Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 21.04.2021 07:14 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 21:55

- Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Haftanın üçüncü işlem gününde de üzerindeki gelişmeleri milyonların gündemindeki yerini almaya devam ediyor. bugün serbest piyasalardan gelen verilere göre altının gram fiyatı 464 TL'den işlem görmeye başladı ve geçtiğimiz seneki 500 TL'lik rekoruna yaklaştı. Büyük ve küçük ölçekli binlerce yatırımcı, yatırımlarını doğru şekilde değerlendirmek üzere canlı ve güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Bu kapsamda "21 Nisan bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte son dakika gelişmelerinin detayları…

Altın fiyatlarında yükseliş hareketi! 21 Nisan bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

gelişmeleri… Sarı metaldeki yükseliş haftanın üçüncü işlem gününde de sürüyor. Bir dönem durgunluğunu koruyan altının son dönemde ise grafiğinde yaşanan yukarı yönlü hareket dikkatleri üzerine çekerken bu kapsamda ise " bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" gibi birçok soru yanıt aramaya başladı. İşte son dakika altın fiyatları ve canlı rakamlar!

CANLI – GÜNCEL ALTIN FİYATLARI!

Bugün sabah saatlerinde serbest piyasalardan gelen rakamlara göre; altının gram fiyatı 462, çeyrek fiyatı 747, yarım 1485 ve tam fiyatı ise 2952 TL olarak kaydedildi. Fiyatlarda yaşanan bu yükselişle beraber vatandaşlar canlı altın fiyatları ile gündemi yakından takip etmeye başladı…

Altın fiyatlarında yükseliş hareketi! 21 Nisan bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 416,52

SATIŞ: 446,63

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Altın fiyatlarında yükseliş hareketi! 21 Nisan bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.033,00

SATIŞ: 3.110,00

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Altın fiyatlarında yükseliş hareketi! 21 Nisan bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.949,88

SATIŞ: 3.009,98

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Altın fiyatlarında yükseliş hareketi! 21 Nisan bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.065,00

SATIŞ: 3.111,00

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