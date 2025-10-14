ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gram altın fiyatı yeniden rekor kırdı: %1,70 artış: Gram altın, tam altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI TAHMİNİ YÜKSELDİ

Societe Generale, 2026 sonu için altın fiyatı hedefini ons başına 5 bin dolar olarak yükseltti. Analistler Micheal Haigh ve Ben Hoff paylaştıkları notta, "ETF girişleri güçlü seyretmeye devam ediyor ve merkez bankalarının alımlarının dirençli olması bekleniyor, bu nedenle hedef fiyatlarımızı güncellemekte kendimizi emin ve zorunlu hissediyoruz"