Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gram altın fiyatı yeniden rekor kırdı: %1,70 artış: Gram altın, tam altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 14.10.2025 09:43 Güncelleme Tarihi: 14.10.2025 09:44

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gram altın fiyatı yeniden rekor kırdı: %1,70 artış: Gram altın, tam altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Altın fiyatları, yılbaşından bu yana yüzde 56 yükselirken geçtiğimiz hafta 4.000 dolar seviyelerinin üzerini test etti. Ons altından destek alan gram altın fiyatı Kapalı Çarşı piyasalarında 5 bin 661 TL seviyelerinden işlem görüyor. FED'in faiz indirimlerine gideceğine yönelik beklentiler, yeniden başlaması kesinleşen Çin-Amerika ticaret savaşı ve Japonya'daki yönetim değişikliği piyasaları değiştiren gelişmeler oldu. Gram altın, tam altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte detaylar…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gram altın fiyatı yeniden rekor kırdı: %1,70 artış: Gram altın, tam altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Altın fiyatları, son zamanların en hızlı hareketlerini yaşamaya devam ediyor. Küresel piyasalarda üst üste yaşanan ani gelişmeler gram altın fiyatı için rekorları tetikledi. Gram altın, tam altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte detaylar…

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gram altın fiyatı yeniden rekor kırdı: %1,70 artış: Gram altın, tam altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

PİYASALARDA BELİRSİZ SEYİR

Ons altın salı günü 4 bin 120 dolara kadar geriledi. Buna karşın seans başından görülen rekor seviyelere yakın seyretti. ABD-Çin gerginliği ve ABD Merkez Bankası FED faiz kararlarına ilişkin indirim beklentilerinin güçlenmesi güvenli liman alımlarının artmasıyla altın rekor üzerine rekor kırdı. ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Çin ile ticaret savaşlarını yeniden körükledi. Çin mallarına yeni bir gümrük vergisi tehdidinde bulundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gram altın fiyatı yeniden rekor kırdı: %1,70 artış: Gram altın, tam altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Öte yandan Pekin, Trump'ın bu adımları atması halinde karşı önlemler alacağını ifade etti. Piyasalar Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugün ilerleyen saatlerde NABE yıllık toplantısında yapacağı açıklamaları bekliyor. Yatırımcılar şu anda Ekim ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığının %97, Aralık ayında ise %90 olduğunu fiyatlıyor.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gram altın fiyatı yeniden rekor kırdı: %1,70 artış: Gram altın, tam altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI TAHMİNİ YÜKSELDİ

Societe Generale, 2026 sonu için altın fiyatı hedefini ons başına 5 bin dolar olarak yükseltti. Analistler Micheal Haigh ve Ben Hoff paylaştıkları notta, "ETF girişleri güçlü seyretmeye devam ediyor ve merkez bankalarının alımlarının dirençli olması bekleniyor, bu nedenle hedef fiyatlarımızı güncellemekte kendimizi emin ve zorunlu hissediyoruz"

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gram altın fiyatı yeniden rekor kırdı: %1,70 artış: Gram altın, tam altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Bankanın analistleri ayrıca "Artık fiyatların 2026 sonuna kadar ons başına 5 bin dolara ulaşmasını bekliyoruz, çünkü girişlerin hızı başlangıçtaki varsayımlarımızın üzerine çıktı" ifadelerini kullandılar.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gram altın fiyatı yeniden rekor kırdı: %1,70 artış: Gram altın, tam altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın, Kapalı Çarşı piyasalarında yüzde 1,70 artışla 5 bin 661 lira seviyelerinden işlem görüyor. Altın, geçtiğimiz hafta 5 bin 700 lira seviyelerini aşmıştı.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gram altın fiyatı yeniden rekor kırdı: %1,70 artış: Gram altın, tam altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 5.513,77
SATIŞ: 5.515,04

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gram altın fiyatı yeniden rekor kırdı: %1,70 artış: Gram altın, tam altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 9.208,00
SATIŞ: 9.324,00

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gram altın fiyatı yeniden rekor kırdı: %1,70 artış: Gram altın, tam altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 36.231,16
SATIŞ: 36.941,86

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gram altın fiyatı yeniden rekor kırdı: %1,70 artış: Gram altın, tam altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 36.719,00
SATIŞ: 37.142,00