Giriş Tarihi: 14.10.2025 09:43
Güncelleme Tarihi: 14.10.2025 09:44
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gram altın fiyatı yeniden rekor kırdı: %1,70 artış: Gram altın, tam altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?
Altın fiyatları, yılbaşından bu yana yüzde 56 yükselirken geçtiğimiz hafta 4.000 dolar seviyelerinin üzerini test etti. Ons altından destek alan gram altın fiyatı Kapalı Çarşı piyasalarında 5 bin 661 TL seviyelerinden işlem görüyor. FED'in faiz indirimlerine gideceğine yönelik beklentiler, yeniden başlaması kesinleşen Çin-Amerika ticaret savaşı ve Japonya'daki yönetim değişikliği piyasaları değiştiren gelişmeler oldu. Gram altın, tam altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte detaylar…