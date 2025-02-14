ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! İslam Memiş altın için uyardı: Sert düşüşler gelebilir! Gram altın için temmuz sonrasına işaret etti

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Kasım ayında 3050-3080 dolar seviyesini telaffuz etsem de son iki haftadır altın tarafında yaşanan bu yukarı yönlü hareketlerin çok sağlıksız olduğunu ben şahsen düşünüyorum. Tamamen bir manipülasyon piyasası olduğunu söyleyebilirim.