Giriş Tarihi: 14.02.2025 11:35
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025
11:43
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! İslam Memiş altın için uyardı: Sert düşüşler gelebilir! Gram altın için temmuz sonrasına işaret etti
Altın fiyatları son dönemlerin en hareketli grafiklerini çiziyor. Ons altından destek alan gram altın rekor seviyeleri test ederken Trump politikalarına yönelik belirsizlik güvenli liman alımlarını artırdı. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, sert düşüşlerin gelebileceğini ifade ederken gram altın için temmuz sonrasına işaret etti.