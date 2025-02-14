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Giriş Tarihi: 14.02.2025 11:35 Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 11:43

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! İslam Memiş altın için uyardı: Sert düşüşler gelebilir! Gram altın için temmuz sonrasına işaret etti

Altın fiyatları son dönemlerin en hareketli grafiklerini çiziyor. Ons altından destek alan gram altın rekor seviyeleri test ederken Trump politikalarına yönelik belirsizlik güvenli liman alımlarını artırdı. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, sert düşüşlerin gelebileceğini ifade ederken gram altın için temmuz sonrasına işaret etti.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! İslam Memiş altın için uyardı: Sert düşüşler gelebilir! Gram altın için temmuz sonrasına işaret etti

Donald Trump'ın ABD başkanlık koltuğuna oturmasıyla tüm piyasalarda fiyatlanmalar etkilendi. Altın fiyatları sürekli yükselerek rekor seviyeleri test etti. İslam Memiş altın için kritik değerlendirmelerde bulunurken yükselişlerin manipülatif olduğunu atında sert düşüşlerin gelebileceğini kaydetti. İşte altın yatırımcısını ilgilendiren detaylar...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! İslam Memiş altın için uyardı: Sert düşüşler gelebilir! Gram altın için temmuz sonrasına işaret etti

GÜVENLİ ALIMLARI DESTEKLEDİ

Ons altın, ABD tarife politikalarının güvenli liman talebini artırmaya devam etmesiyle cuma günü ons başına 2.930 dolara yükseldi. Altın, yedinci haftalık kazancını kaydetmeye hazırlanırken gözler ABD ekonomisinde yaşanan gelişmelere çevrildi. Küresel ticaretin seyrine yönelik beklentiler altın gibi güvenli liman varlıklarına olan talebi artırdı. Güçlü gelen ABD enflasyon verisi ise Federal Rezerv'in yakın vadede faiz oranlarını düşürmeyeceği görüşünü kuvvetlendirdi.

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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! İslam Memiş altın için uyardı: Sert düşüşler gelebilir! Gram altın için temmuz sonrasına işaret etti

GRAM 1,5 AYDA 425 LİRA KAZANDIRDI

İslam Memiş, altın piyasaları için yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

Trump'ın söylemleri altın fiyatlarında üzerinde 1,5 aydır önemli bir etkiye sahip. Özellikle kasım ayında kamuoyuna 2025 yılına ilişkin ons altın tarafında 3050-3080 dolar, gram altın tarafında 4000-4500 lira aralığı ile alakalı öngörümü açıkladım. Bir buçuk aylık süreç içinde ons altın tarafında 20 dolar gram altın tarafında 425 liralık bir değer artışı gördük.

Altında rekor üstüne rekor! Yükseliş devam eder mi? | Video

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! İslam Memiş altın için uyardı: Sert düşüşler gelebilir! Gram altın için temmuz sonrasına işaret etti

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Kasım ayında 3050-3080 dolar seviyesini telaffuz etsem de son iki haftadır altın tarafında yaşanan bu yukarı yönlü hareketlerin çok sağlıksız olduğunu ben şahsen düşünüyorum. Tamamen bir manipülasyon piyasası olduğunu söyleyebilirim.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! İslam Memiş altın için uyardı: Sert düşüşler gelebilir! Gram altın için temmuz sonrasına işaret etti

Ama gram altın tarafında aynısını söyleyemem. Gram altın dolardan önemli ölçüde etkilenir. Bu yükselişlerini yıl boyunca devam ettirir diye tahmin ediyorum. Temmuz ayına kadar 3700-3800 lira. Temmuzda sonra 4000 lira seviyesi üzerinde ataklar gerçekleşebilir.

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