Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Uzmanlardan dikkat çeken yorum: Altın 2025 yılında nasıl bir yol izleyecek?
Giriş Tarihi: 01.01.2025 14:54 Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 14:55

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Uzmanlardan dikkat çeken yorum: Altın 2025 yılında nasıl bir yol izleyecek?

Küresel riskler ve merkez bankalarının alımlarıyla desteklenen altın fiyatları 2024 yılı boyunca yüzde 27 değer kazandı. ABD enflasyon verilerine bağlı olarak şekillenen FED faiz kararlarıyla baskı altında kalan altın, 2025 yılında nasıl bir yol izleyecek? Uzmanlar küresel risklere dikkat çekerek fiyatları destekleyecek olası gelişmeleri değerlendirdi.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Uzmanlardan dikkat çeken yorum: Altın 2025 yılında nasıl bir yol izleyecek?

ABD enflasyonla mücadelesine devam ederken FED'in aldığı kararlar altın fiyatları için belirleyici oluyor. Altın 2024 yılı boyunca tüm olumsuzlara rağmen iyi bir performans göstererek yatırımcısına kazandırdı. 2025 yılında altın korumacı politikalar ve ticaret savaşları ile şekillenecek gibi görünüyor.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Uzmanlardan dikkat çeken yorum: Altın 2025 yılında nasıl bir yol izleyecek?

TARİHİ ZİRVELERİ GÖRDÜ

Uzmanlar, ABD'de enflasyonla mücadelenin henüz tam olarak sonuçlanmadığını belirterek, 2025 yılında merkez bankalarının para politikası adımlarını ve jeopolitik riskleri izlemeye devam edeceklerini kaydetti. Geçen yıl artan jeopolitik riskler ve küresel ekonomide belirsizliklerin devam etmesi güvenli liman varlıklardan olan altına talebi artırdı. 2025 yılında ise ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere önemli merkez bankalarının atacağı adımların altının seyri üzerinde etkili olması bekleniyor. 2024 yılında 2 bin 790 dolarla tarihi zirvesini gören altının ons fiyatı yılı yüzde 27,2 artışla 14 yıllın en yüksek getirisini kaydederek 2 bin 623 dolar ile tüm zamanların en yüksek yıllık kapanışını gerçekleştirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Uzmanlardan dikkat çeken yorum: Altın 2025 yılında nasıl bir yol izleyecek?

RİSKLERE KARŞI KORUMA ARACI

Dünya Altın Konseyi'nin yayınladığı rapora göre, 2024 yılında merkez bankalarının alımları tüketici talebindeki yavaşlamayı dengeledi. Asya bölgesindeki yatırımcıların, altın üzerinde sürekli varlık gösterdiğinin belirtildiği raporda, üçüncü çeyrekte azalan getirilerin ve zayıflayan dolar endeksinin diğer bölgelerdeki yatırımcıları da altına çektiği kaydedildi. Raporda, altının artan piyasa dalgalanmaları ve jeopolitik risklere karşı koruma aracı olarak oynadığı role dikkat çekilirken 2024 yılındaki performansında da bu role vurgu yapıldı.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Uzmanlardan dikkat çeken yorum: Altın 2025 yılında nasıl bir yol izleyecek?

ABD ENFLASYONU ALTIN FİYATLARI İÇİN BELİRLEYİCİ OLACAK

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan HSBC Portföy Başekonomisti İbrahim Aksoy ve Yatırım Finansman Başekenomisti Erol Gürcan, altının 2025 vizyonu hakkında görüşlerini paylaştı. ABD'de çekirdek enflasyonda düşüşün son aylarda yerini görece yatay bir seyre bıraktığını belirten Aksoy, Fed'in aralık projeksiyonlarında 2025 için daha az faiz indirimi öngörmesinin ons altın için aşağı yönde risk yarattığını kaydetti.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Uzmanlardan dikkat çeken yorum: Altın 2025 yılında nasıl bir yol izleyecek?

ABD'de enflasyonun 2025'te görece yüksek seyredebilme ihtimali olsa da, kontrol altında kalacağı beklentisiyle ons altın üzerinde belirgin bir yükseliş etkisi yaratmayabileceğini aktaran Aksoy, ABD'de bütçe açığının ve dolayısıyla borçlanmanın aşırı seviyelere ulaşması durumunda, altının dolara alternatif olarak güvenli liman konumunda ön plana çıkabileceğinin altını çizdi.

SON DAKİKA