Giriş Tarihi: 01.01.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025
14:55
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Uzmanlardan dikkat çeken yorum: Altın 2025 yılında nasıl bir yol izleyecek?
Küresel riskler ve merkez bankalarının alımlarıyla desteklenen altın fiyatları 2024 yılı boyunca yüzde 27 değer kazandı. ABD enflasyon verilerine bağlı olarak şekillenen FED faiz kararlarıyla baskı altında kalan altın, 2025 yılında nasıl bir yol izleyecek? Uzmanlar küresel risklere dikkat çekerek fiyatları destekleyecek olası gelişmeleri değerlendirdi.