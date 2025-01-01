ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Uzmanlardan dikkat çeken yorum: Altın 2025 yılında nasıl bir yol izleyecek?

TARİHİ ZİRVELERİ GÖRDÜ

Uzmanlar, ABD'de enflasyonla mücadelenin henüz tam olarak sonuçlanmadığını belirterek, 2025 yılında merkez bankalarının para politikası adımlarını ve jeopolitik riskleri izlemeye devam edeceklerini kaydetti. Geçen yıl artan jeopolitik riskler ve küresel ekonomide belirsizliklerin devam etmesi güvenli liman varlıklardan olan altına talebi artırdı. 2025 yılında ise ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere önemli merkez bankalarının atacağı adımların altının seyri üzerinde etkili olması bekleniyor. 2024 yılında 2 bin 790 dolarla tarihi zirvesini gören altının ons fiyatı yılı yüzde 27,2 artışla 14 yıllın en yüksek getirisini kaydederek 2 bin 623 dolar ile tüm zamanların en yüksek yıllık kapanışını gerçekleştirdi.