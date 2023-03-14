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Haberler Galeri Altın fiyatları tırmanışa geçti! Altın 2023'ün zirvesine yöneldi: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı ne kadar?
Giriş Tarihi: 14.03.2023 09:31 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 09:38

Altın fiyatları tırmanışa geçti! Altın 2023'ün zirvesine yöneldi: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları yeni hafta hareketliliğini sürdürüyor. ABD'li 3 bankanın peş peşe batması sonrası ons altın öncülüğünde altın talebini artırdı. Ons altın 1.900 dolar bandını hızla geçerken, altın gram fiyatı da buradan aldığı destekle 1.170 TL'ye dayandı. Altın yatırımcıların bugün gözü kulağı Fed'in faiz kararında etkili olacak ABD enflasyon verisinde olacak. Gram altın düşecek mi yükselecek mi? Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok takip edilenler arasına girdi. İşte son dakika gelişmeleriyle beraber canlı altın fiyatları...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Altın fiyatları tırmanışa geçti! Altın 2023’ün zirvesine yöneldi: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı ne kadar?

ABD'den gelen haber akışıyla altın fiyatları yönünü yukarı kırdı. Ons altın 1.900 dolar psikolojik bandının üzerine yükselirken, buradan esen rüzgarın etkisiyle gram altın 1,5 ayın en yüksek düzeyine yükseldi. Yatırımcılar, 'Altın yükselişini sürdürecek mi?' sorusuyla beraber canlı altın fiyatlarına odaklandı. Altın fiyatları için Fed'in para politiları etkili oluyor. Bugün ABD enflasyon verisi açıklanacak. Enflasyon verisi Fed'in faiz kararı için etkili olacak.

Altın fiyatları tırmanışa geçti! Altın 2023’ün zirvesine yöneldi: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı ne kadar?

ALTIN YATIRIMCILARI ABD ENFLASYON VERİSİNE KİLİTLENDİ

Şubat ayı ABD enflasyon verisi bugün saat 15:30'da açıklanacak. Enflasyon verisi Fed'in faiz kararı için belirleyici olduğundan ekonomistlerin radarında yer alacak.

ABD enflasyon verisi Ocak döneminde yüzde 6,4 düzeyinde gerçekleşti. Piyasaların Şubat ayı enflasyon beklentisi de 6,0 oldu. Enflasyonda anlamla bir düşüş olması durumunda Fed'in 22 Mart'ta 50 baz puan faiz artırma ihtimali zayıflayacak. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda altın başta olmak üzere emtia fiyatlarına destek olabileceği yorumlanıyor.

Tam tersi durumda ise altında yükselişler sınırlı kalabileceğini ifade edildi.

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Altın fiyatları tırmanışa geçti! Altın 2023’ün zirvesine yöneldi: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ?

Altın fiyatları ABD'den gelen haber akışıyla yönünü yukarı kırdı. Gram altın tarihi zirve seviyesine yöneldi. Birkaç gün önce 1810 dolar bandında hareket eden ons altın 100 doların üzerinde yükselirken, 1100 TL bandında hareket eden gram altın ise 65 TL'nin üzerinde değer kazandı.

Gram altın 2 Şubat 2023'te 1.185 TL ile zirve yapmıştı.

Altın fiyatları tırmanışa geçti! Altın 2023’ün zirvesine yöneldi: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı ne kadar?

ABD'de 225 bin olan beklentinin üzerinde bir istihdam artışı yaşandı. Bu veriye karşın işsizlik oranı yüzde 3,6 ile yüzde 3,4'lük beklentilerin üstünde gerçekleşti. Ortalama saatlik kazançlar ise beklentinin altında artış kaydetti. Verilerin açıklanmasının ardından Fed swaplarında Mart'ta 50 baz puanlık faiz artışı olasılığı yüzde 50'nin altına düştü.

Altın fiyatları tırmanışa geçti! Altın 2023’ün zirvesine yöneldi: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı ne kadar?

FED'İN YÜKSEK FAİZ ARTIRMA İHTİMALİ ZAYIFLADI ALTIN SERT YÜKSELDİ

Fed'in 50 baz puan faiz artırımı yapma olasılığının düşmesi altın fiyatları için destek oldu ve yukarı yönlü fiyatlamalar gözlendi.

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