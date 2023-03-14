Altın fiyatları yeni hafta hareketliliğini sürdürüyor. ABD'li 3 bankanın peş peşe batması sonrası ons altın öncülüğünde altın talebini artırdı. Ons altın 1.900 dolar bandını hızla geçerken, altın gram fiyatı da buradan aldığı destekle 1.170 TL'ye dayandı. Altın yatırımcıların bugün gözü kulağı Fed'in faiz kararında etkili olacak ABD enflasyon verisinde olacak. Gram altın düşecek mi yükselecek mi? Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok takip edilenler arasına girdi. İşte son dakika gelişmeleriyle beraber canlı altın fiyatları...