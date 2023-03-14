ALTIN YATIRIMCILARI ABD ENFLASYON VERİSİNE KİLİTLENDİ

Şubat ayı ABD enflasyon verisi bugün saat 15:30'da açıklanacak. Enflasyon verisi Fed'in faiz kararı için belirleyici olduğundan ekonomistlerin radarında yer alacak.

ABD enflasyon verisi Ocak döneminde yüzde 6,4 düzeyinde gerçekleşti. Piyasaların Şubat ayı enflasyon beklentisi de 6,0 oldu. Enflasyonda anlamla bir düşüş olması durumunda Fed'in 22 Mart'ta 50 baz puan faiz artırma ihtimali zayıflayacak. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda altın başta olmak üzere emtia fiyatlarına destek olabileceği yorumlanıyor.

Tam tersi durumda ise altında yükselişler sınırlı kalabileceğini ifade edildi.