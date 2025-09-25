Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Altın fiyatlarında 46 yıl sonra ilk! JPMorgan'dan rekor tahmin geldi
Giriş Tarihi: 25.09.2025 12:36

Altın, yılbaşından bu yana yüzde 40'ın üzerinde kazanç sağlayarak yatırımcısının yüzünü güldürdü. Böylelikle altın fiyatları son 45 yılın en güçlü rallisine girmiş oldu. Fiyatlardaki artışta küresel finansal risklerle beraber jeopolitik sorunların artması da etkili oldu. Yatırımcıların birikimlerini korumaya yönelik istekleri ile merkez bankalarının enflasyona karşı başlattıkları altın alımları da fiyatları yıl boyu yukarı doğru destekledi.

Pandemi sonrası tüm dünyada yüksek seyreden enflasyonla beraber merkez bankalarından küçük yatırımcıya kadar altın alımları arttı. Altın fiyatları güçlü artışlarına ve rekor seviyeleri görmeye devam ediyor.

SON 45 YILIN ZİRVESİ

Altın gram bazından rekor üzerine rekor kırarken ons tarafında da yüksek seviyeler takip ediliyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine ilişkin beklentiler, jeopolitik riskler ekonomilerdeki belirsizlikle beraber artan talep altın fiyatlarında rekorları getirdi. FED bağımsızlığına yönelik endişeler de yatırımcıları güvenli limanlara demir atmaya yönlendirdi.

Aylık bazda ons altın fiyatı ocakta yüzde 6,67, şubatta yüzde 2,17, martta yüzde 9,26, nisanda yüzde 5,26, mayısta yüzde 0,03, haziranda yüzde 0,41 artış gösterdi. Altının onsu temmuz ayında yüzde 0,39 değer kaybettikten sonra ağustosta yüzde 4,8 kazanç sağladı. Ons fiyatı eylül ayında ise bugün itibarıyla yüzde 8,54 yükseliş kaydetti. Altın Ocak 2025'te başladığı 2 bin 623 dolar seviyelerini geride bıkarak yüzde 43 kazançla 3 bin 740 seviyelerine yükseldi. Altının onsu son olarak 1979 yılında yatırımcısına yüzde 126,5 kazandırmıştı.

ALTIN 4 BİN DOLARA KADAR YÜKSELEBİLİR

Öte yandan Capital Economics İklim ve Emtia Ekonomisti Hamad Hussain ise altın fiyatlarındaki yükselişe ilişkin değerlendirmesinde, "Fed'e ilişkin faiz indirimi beklentilerinin artması, Bankanın bağımsızlığına ilişkin endişeler ve borç sürdürülebilirliği endişeleri, altın fiyatlarının rekor seviyelere çıkmasını desteklemiş görünüyor." dedi.

Hussain, büyük merkez bankalarının alımları ve Çin'deki güçlü yatırımcı talebi gibi bazı destekleyici unsurların altındaki yükseliş trendi için temel itici güç olmaya devam ettiğini belirtti. Altın fiyatlarındaki yükseliş trendinin süreceği öngörüsünde bulunan Hussain, altının ons fiyatının gelecek yıl 4 bin dolara ulaşabileceğini öngördü.

2026'DA 4 BİN DOLARI GEÇECEK

JP Morgan'dan da altın fiyatları ile ilgili yeni bir tahmin geldi. Banka, 2026 ortası için ons başına 4 bin 50 ila 4 bin 150 dolar aralığında rekor seviyelere çıkmasını öngörüyor. JPMorgan'ın değerlendirmesinde, ABD ekonomisinde yaşanabilecek olası zayıflamanın Fed'i faiz indirimlerine yöneltebileceği, bunun da altın fiyatlarını destekleyeceği ifade edildi.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi takvimi konusunda kesin bir açıklama yapmadığı ifade edilirken JPMorgan, ekonomik koşulların kötüleşmesi halinde Fed'in daha hızlı adım atacağını öngörüyor. Banka, bu senaryonun altını yatırımcılar için cazip bir seçenek haline getireceğini vurguladı.