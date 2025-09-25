Giriş Tarihi: 25.09.2025 12:36
Altın fiyatlarında 46 yıl sonra ilk! JPMorgan'dan rekor tahmin geldi
Altın, yılbaşından bu yana yüzde 40'ın üzerinde kazanç sağlayarak yatırımcısının yüzünü güldürdü. Böylelikle altın fiyatları son 45 yılın en güçlü rallisine girmiş oldu. Fiyatlardaki artışta küresel finansal risklerle beraber jeopolitik sorunların artması da etkili oldu. Yatırımcıların birikimlerini korumaya yönelik istekleri ile merkez bankalarının enflasyona karşı başlattıkları altın alımları da fiyatları yıl boyu yukarı doğru destekledi.