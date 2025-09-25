Altın fiyatlarında 46 yıl sonra ilk! JPMorgan’dan rekor tahmin geldi

2026'DA 4 BİN DOLARI GEÇECEK

JP Morgan'dan da altın fiyatları ile ilgili yeni bir tahmin geldi. Banka, 2026 ortası için ons başına 4 bin 50 ila 4 bin 150 dolar aralığında rekor seviyelere çıkmasını öngörüyor. JPMorgan'ın değerlendirmesinde, ABD ekonomisinde yaşanabilecek olası zayıflamanın Fed'i faiz indirimlerine yöneltebileceği, bunun da altın fiyatlarını destekleyeceği ifade edildi.