Altın gram fiyatı için ters rüzgar! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 11 Aralık bugün ne kadar?

Altın fiyatları haftanın ilk işlem günü düşüş trendini sürdürerek başladı. Altın gram fiyatı ons altından bulduğu destekle zirve seviyeleri test etmesinin ardından ibresini ters yöne çevirdi. Ons altın bugün 2000 dolar psikolojik direncinin altında fiyatlandı. Buradan esen ters rüzgarla gram altın fiyatı geriledi. Rekorlar sonrası düşüşler yaşanmasıyla altın yatırımcısı, piyasayı yakın takibe aldı. Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok takip edilenler arasına girdi. İşte son dakika gelişmeleriyle beraber canlı altın fiyatları...