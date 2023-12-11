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Haberler Galeri Altın gram fiyatı için ters rüzgar! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 11 Aralık bugün ne kadar?
Giriş Tarihi: 11.12.2023 08:52 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 09:09

Altın gram fiyatı için ters rüzgar! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 11 Aralık bugün ne kadar?

Altın fiyatları haftanın ilk işlem günü düşüş trendini sürdürerek başladı. Altın gram fiyatı ons altından bulduğu destekle zirve seviyeleri test etmesinin ardından ibresini ters yöne çevirdi. Ons altın bugün 2000 dolar psikolojik direncinin altında fiyatlandı. Buradan esen ters rüzgarla gram altın fiyatı geriledi. Rekorlar sonrası düşüşler yaşanmasıyla altın yatırımcısı, piyasayı yakın takibe aldı. Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok takip edilenler arasına girdi. İşte son dakika gelişmeleriyle beraber canlı altın fiyatları...

Altın gram fiyatı için ters rüzgar! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 11 Aralık bugün ne kadar?

Altın gram fiyatı ve ons altın fiyatı haftaya psikolojik desteklerini kırarak başladı. Ons altın fiyatı 2000 dolar altına gerilerken gram altın fiyatı 1900 lira seviyesinin altında kalmayı sürdürüyor.

Altın gram fiyatı için ters rüzgar! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 11 Aralık bugün ne kadar?

ONS ALTIN PSİKOLOJİK DESTEĞİNİ KIRDI

Ons altın fiyatı geçtiğimiz hafta 2148 ile tüm zamanların rekorunu kırmasasının ardından gerilemeye başladı. Ons altın şu sıralarda 1998 dolar ile psikolojik desteğini kırdı.

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Altın gram fiyatı için ters rüzgar! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 11 Aralık bugün ne kadar?

GRAM ALTIN GERİLEDİ

Altın gram fiyatı ons altın fiyatlarına paralel düşüş sağladı. Geçtiğimiz hafta 1900 TL altına gerileyen gram altın fiyatı bu trendde kalmaya devam ediyor.

Altın gram fiyatı için ters rüzgar! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 11 Aralık bugün ne kadar?

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN YORUMU

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dikkat çeken altın yorumlarında bulundu.

Altın gram fiyatı için ters rüzgar! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 11 Aralık bugün ne kadar?

ONS ALTIN ABD ENFLASYON VERİSİNE ODAKLANDI

İslam Memiş'in açıklamaları ise şöyle:

"Bu hafta Amerika'da enflasyon verisini takip edeceğiz. Altın fiyatlarında enflasyon verisinden sonra yine bir dalgalanma olabilir. Yani ons altını 1980-2080 dolar aralığında kısa vade için takip etmeyi sürdüreceğiz.

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