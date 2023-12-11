Altın gram fiyatı için ters rüzgar! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 11 Aralık bugün ne kadar?

ONS ALTIN ABD ENFLASYON VERİSİNE ODAKLANDI

İslam Memiş'in açıklamaları ise şöyle:

"Bu hafta Amerika'da enflasyon verisini takip edeceğiz. Altın fiyatlarında enflasyon verisinden sonra yine bir dalgalanma olabilir. Yani ons altını 1980-2080 dolar aralığında kısa vade için takip etmeyi sürdüreceğiz.