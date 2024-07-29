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Haberler Galeri Altın yeniden rotasını değiştirdi! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? (29 Temmuz)
Giriş Tarihi: 29.07.2024 11:31 Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 11:32

Altın yeniden rotasını değiştirdi! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? (29 Temmuz)

Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle girdi. Geçtiğimiz günlerde ONS rüzgarıyla rekor kıran altın gram fiyatı kar satışı yemişti. Gram altın yeniden yönünü yukarı kırdı. Kapalıçarşı'da artan hareketlilik sonrası gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasına girdi. İşte 29 Temmuz canlı altın fiyatları...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Altın yeniden rotasını değiştirdi! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? 29 Temmuz

Altın yeniden yükselişe geçti. Dolar/TL'nin sakin seyri nedeniyle ons altın piyasaya yön veriyor. Gram altın 2642 TL ile rekor kırması sonrası 10 gündür baskı altındaydı. Altın gram fiyatı, Cuma günü yaptığı yükseliş sonrası yeni haftaya da yükselişle başladı...

Altın yeniden rotasını değiştirdi! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? 29 Temmuz

Ons altın cuma günü yükselişe geçerek 2.400 dolar psikolojik bandına yöneldi. Buradan destek alan gram altın fiyatı da yönünü yukarı kırdı.

Altın fiyatları yeni haftaya da yükselişle başladı. Fiyatlarda ABD ekonomisinde "yumuşak iniş" senaryolarının öne çıkması etkili oluyor. Piyasalarda yeniden 2024 yılı içerisinde Fed'in 3 kez faiz indirimine gidebileceği beklentisi güçlendi.

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Altın yeniden rotasını değiştirdi! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? 29 Temmuz

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

ABD'de açıklanan enflasyon verisi sonrası altın piyasası hareketlendi.

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.537,28
SATIŞ(TL) 2.537,72

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Altın yeniden rotasını değiştirdi! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? 29 Temmuz

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 4.151,00
SATIŞ(TL) 4.211,00

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Altın yeniden rotasını değiştirdi! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? 29 Temmuz

22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR?

ALIŞ(TL) 2.337,35
SATIŞ(TL) 2.353,08

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