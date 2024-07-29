Giriş Tarihi: 29.07.2024 11:31
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024
11:32
Altın yeniden rotasını değiştirdi! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? (29 Temmuz)
Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle girdi. Geçtiğimiz günlerde ONS rüzgarıyla rekor kıran altın gram fiyatı kar satışı yemişti. Gram altın yeniden yönünü yukarı kırdı. Kapalıçarşı'da artan hareketlilik sonrası gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasına girdi. İşte 29 Temmuz canlı altın fiyatları...