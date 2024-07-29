Altın yeniden rotasını değiştirdi! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? (29 Temmuz)

Altın yeniden yükselişe geçti. Dolar/TL'nin sakin seyri nedeniyle ons altın piyasaya yön veriyor. Gram altın 2642 TL ile rekor kırması sonrası 10 gündür baskı altındaydı. Altın gram fiyatı, Cuma günü yaptığı yükseliş sonrası yeni haftaya da yükselişle başladı...