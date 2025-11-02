Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 02.11.2025 11:24 Güncelleme Tarihi: 02.11.2025 11:47

Altında manipülasyon balonu patladı! Yatırımcı ne yapmalı? İslam Memiş gram için ikinci fırsatı açıkladı

Son iki aylık rekor serisini bu hafta ABD-Çin ekseninde yaşanan yumuşama ile sona erdiren altın fiyatlarında Fed'in faiz kararı belirsizliği gerilime yol açtı. Haftalık kayıp yüzde 3'e yaklaşırken, gözler ABD'de federal hükümetin hala kapalı olduğu dönemde özel sektörün açıklayacağı verilere çevrildi. Peki altın fiyatları düşecek mi yoksa yükselecek mi? Alım için fırsat var mı? Yatırımcı şimdi ne yapmalı? A Haber Canlı yayınında konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kasım ayı için altın fiyatları beklentisini açıkladı.

Trump-Xi görüşmesi ve Fed'in faiz kararı sonrasında dalgalı seyrini sürdüren altın fiyatları, Powell'ın Aralık ayı faiz kararına yönelik 'belirsizlik' vurgusuyla haftayı gerilimle kapattı. Sarı metalde kayıp yüzde 3'e yaklaştı. Ons altın, 4.000 dolar kritik seviyede haftayı noktalarken, gram altın ise 5.400 TL'nin üzerinde işlem gördü. Gözler şimdi Kasım ayında yaşanacak gelişmelere çevrildi.

PİYASALARDA FAİZ BELİRSİZLİĞİ

ABD Merkez Bankası (Fed) beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 3,75-4,00 aralığına çekse de Fed Başkanı Powell'ın Aralık'ta üçüncü bir faiz indiriminin henüz kesin olmadığını söylemesi piyasalarda belirsizliğe yol açtı.

ABD'de federal hükümette 1 Ekim'de başlayan kapanmanın çözülmesi konusunda henüz bir ilerleme sağlanamaması Fed'in faiz kararında nasıl bir yol izleyeceği konusunda belirsizliği artırmaya devam ediyor. Gözler, ABD-Çin ticaret görüşmeleri, jeopolitik gerilimler ve özel sektörün açıklayacağı verilere çevrildi.

ALTIN FİYATLARINI SARSACAK KARARLAR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yurt içinde üretilen altınların alım sürecini geçici olarak askıya aldığını açıkladı. TCMB'nin ardından bir diğer karar da Çin'den geldi. Çin hükümeti, dünyanın en büyük altın piyasalarından birinde köklü bir değişikliğe giderek, altın satışlarındaki önemli bir vergi avantajını kaldırdı.

Analistler, bu hamlenin Çinli tüketiciler için altın alım maliyetlerini doğrudan yukarı çekme riski taşıdığı konusunda uyarıyor. Küresel altın talebinin yoğun olduğu bir sırada gelen bu politik değişikliği, piyasalarda "şok dalgası" olarak nitelendiriliyor.

ALTINDA YÜZDE 3 KAYIP

10 ayda yatırımcısına yaklaşık yüzde 53 kazandıran altın, ticaret savaşlarında yumuşama ve jeopolitik gerilimin azalmasıyla dalgalı seyrine devam etti.

Ekim ayında gördüğü 4381 dolar ile tarihi seviyelerin ardından ons altın haftayı yüzde 2.68 kayıpla 4002 dolar seviyesinden kapattı. Ekim ayında 3972 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altın, düşüşe rağmen üst üste üçüncü ayını da aylık bazda kazançla sona erdi.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Ons altında yaşanan dalgalanmadan etkilenen gram altında da düşüşler görüldü. 5.900 TL'lik rekorun ardından 5.200 TL'ye kadar geri çekilen gram altın, Fed faiz kararının ardından yukarı yönlü hareket ederek 5.400 TL sınırını aştı. Haftalık olarak yüzde 2.4 kayıp yaşayan gram altın 5412'den işlem gördü.

Kapalıçarşı piyasasında ise 5.600 TL'nin üstünde bir kapanış yaşandı.

Finans Analisti İslam Memiş, A Haber'e yaptığı açıklamada altın fiyatlarında manipülasyonun sona erdiğini vurgulayarak Kasım ayı için beklentisini açıkladı.

İslam Memiş'in açıklamalarının satır başları şu şekilde...

"Bu hafta altın fiyatlarında sert düşüşler olduğunu gözlemledik. Özellikle salı günü gram altın yurt içi piyasalarda 5.557 lira seviyesine kadar, ons altın 3.885 dolar seviyesine kadar geriledi. Çarşamba akşamı Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı vardı. Fed, piyasaların beklentisi doğrultusunda 25 baz puanlık faiz indirimi yaptı. Tekrar 4.000 dolar seviyesinin üzerinde bir fiyatlama görüyoruz şu an itibarıyla. Kapalıçarşı piyasasında gram altın şu anda 5.694 lira. Geçen haftaya kıyasla yine düşük kalmaya devam ediyor. Uluslararası piyasalarda ons altın 4.025 dolar seviyesinde.

ALTINDA DÜŞÜŞ SÜRECEK Mİ?

Kasım ayında bir tur daha aşağı fiyatlama bekliyoruz. Burada 3.800 dolar seviyesini destek seviyesi olarak takip edeceğiz. Gram altın TL fiyatında 5.500 lira seviyesi yine destek konumunda... Düşüşleri de bir alım fırsatı olarak görmekte fayda var.

Şimdi Kasım ayı içerisinde bu alımları bitirmek gerektiğini şahsen düşünüyorum. Kasım ayı içinde beklediğimiz o düşüşlerle birlikte tekrar altın yatırımcısı uzun vadede bekleyebilir.

ELİNDE ALTINI OLANA "PANİK YAPMA BEKLE" UYARISI

Elinde altın bulunduran yatırımcısına da, eğer iki hafta önceki yükselişleri kaçırmışsanız bekleyin, panik yapmayın. Tekrar Ocak ayı itibarıyla yükselişler bekliyoruz.

GÜMÜŞTE BEKLENTİLER NE?

Gümüşün gram fiyatı ve ons fiyatı altın gibi geriledi. Ama yine orta ve uzun vadede yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. 2025 yılının şampiyonu gümüş. 2026 yılının yeni şampiyonu gümüş olarak bekliyoruz... Gümüş almak isteyen yatırımcısı, 2026 yılında ons tarafta 75 dolar, gram tarafında 100-120 lira aralığını takip edebilir. Yine gümüşün ons ve gram fiyatı 2026 yılında altını tahtından edebilir diye düşünüyorum."

02 KASIM ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış: 5.411 TL

Satış: 5.412 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış: 9.136 TL

Satış: 9.222 TL

YARIM ALTIN

Alış: 18.272 TL

Satış: 18.433 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 37.257 TL

Satış: 37.820 TL

TAM ALTIN

Alış: 36.431 TL

Satış: 336.719 TL