Giriş Tarihi: 02.11.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 02.11.2025 11:47
Altında manipülasyon balonu patladı! Yatırımcı ne yapmalı? İslam Memiş gram için ikinci fırsatı açıkladı
Son iki aylık rekor serisini bu hafta ABD-Çin ekseninde yaşanan yumuşama ile sona erdiren altın fiyatlarında Fed'in faiz kararı belirsizliği gerilime yol açtı. Haftalık kayıp yüzde 3'e yaklaşırken, gözler ABD'de federal hükümetin hala kapalı olduğu dönemde özel sektörün açıklayacağı verilere çevrildi. Peki altın fiyatları düşecek mi yoksa yükselecek mi? Alım için fırsat var mı? Yatırımcı şimdi ne yapmalı? A Haber Canlı yayınında konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kasım ayı için altın fiyatları beklentisini açıkladı.